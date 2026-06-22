Попытка утолить жажду или сигнал о проблеме: почему собаки облизывают губы

Ветеринары призывают владельцев собак более внимательно относиться к привычке питомцев облизывать губы, ведь такое поведение не всегда связано с голодом или ожиданием еды. По словам специалистов, в некоторых случаях это может сигнализировать о стрессе, дискомфорте или даже серьезных проблемах со здоровьем.

Об этом подробнее рассказали в издании Express.

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Почему собаки облизывают губы?

Ветеринар-поведенческий специалист Меган Петрофф объясняет, что частое облизывание губ может быть признаком тревожности. В то же время этот симптом нередко свидетельствует о расстройствах пищеварительной системы. В частности, если собака часто облизывается, с трудом глотает или это происходит преимущественно до или после приема пищи, причиной может быть кислотный рефлюкс или другие проблемы с желудком.

Специалисты отмечают, что владельцам животных бывает сложно понять состояние своего питомца, ведь собаки не могут прямо сообщить о своем самочувствии. Именно поэтому важно обращать внимание на их поведение и изменения в привычках.

Наблюдение за такими сигналами помогает вовремя заметить возможные проблемы и обратиться за помощью. По данным экспертов, облизывание губ также может сопровождать ряд заболеваний, среди которых гастроэнтерит, панкреатит, болезни печени и почек, аллергические реакции, судорожные расстройства или возрастные изменения организма.

Особое внимание ветеринары советуют обращать на случаи, когда такое поведение возникает внезапно. Например, если после жевания кости или другого предмета собака начинает часто облизывать губы и прикасаться к морде лапами, это может свидетельствовать о том, что в зубах или горле застрял посторонний предмет. Также тревожными сигналами являются:

вялость;

потеря аппетита;

чрезмерное слюноотделение;

рвота;

другие изменения в поведении животного.

Если облизывание губ повторяется регулярно или сопровождается подобными симптомами, ветеринары рекомендуют не откладывать консультацию у специалиста.

Кстати, в летнюю жару стоит обращать внимание и на то, сколько воды пьет ваш питомец. Летом собакам требуется значительно больше воды, чем обычно. Из-за высокой температуры организм быстрее теряет жидкость, поэтому важно постоянно обеспечивать животному доступ к свежей воде. Собака должна выпивать от 50 до 60 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела в сутки.