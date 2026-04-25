Вой собак на сирены: естественное поведение или большая проблема для владельцев

Многие владельцы собак замечали, как их питомцы начинают выть в ответ на звук сирен. Такое поведение может казаться странным или даже тревожным, однако имеет вполне естественные объяснения.

Ведущий эксперт по прикладному поведению животных (CAAB) в США Мэри Р. Берч рассказала, почему собаки реагируют именно таким образом, пишет Parade Pets.

Почему собаки воют на сирены?

По словам эксперта Берч, существует несколько теорий, которые объясняют, почему собаки начинают выть, когда слышат сирены.

Одной из ключевых причин является сам характер звука: высокие и протяжные сигналы сирен напоминают животным вой. Именно этот акустический стимул может провоцировать у собак естественную реакцию в виде вокализации.

Еще одна важная причина связана с происхождением собак. Их предки – волки – использовали вой как способ коммуникации на больших расстояниях. Этот инстинкт частично сохранился и у современных домашних животных, поэтому некоторые из них реагируют на сирены так, будто это сигнал от другого члена "стаи".

Специалисты отмечают, что собаки могут воспринимать сирену как другой "голос" в своей среде. В ответ они "подпевают", пытаясь установить контакт или ответить на звук. Такое поведение является формой коммуникации, заложенной на инстинктивном уровне.

Чаще всего к вою склонны породы, которые исторически использовались для работы на больших расстояниях и нуждались в активном звуковом общении. Среди них – сибирский хаски, аляскинский маламут и американская эскимосская собака. Зато другие породы, например гончие, чаще лают, а не воют.

Нужно ли отучать собаку от воя?

Если вой у собаки вызван сиреной, чаще всего он успокаивается сразу после того, как звук исчезает. Однако проблема в том, что во время следующей сирены реакция повторяется снова. Специалисты Daily Paws советуют не ругать животное и не кричать на него, а действовать спокойно и последовательно.

Вместо запретов стоит мягко переключить внимание собаки: позвать ее к себе, дать простую команду, например "сидеть", и за правильную реакцию угостить лакомством. Важно регулярно поощрять именно желаемое поведение, а не реагировать только тогда, когда собака начинает выть.

Также эффективен совет вознаграждать животное за тишину. Если удается заметить момент перед началом воя и отвлечь собаку, это значительно повышает шансы закрепить спокойную реакцию. Благодаря положительному подкреплению и правильной мотивации любимец постепенно привыкнет вести себя тише даже в ответ на громкие звуки.

В то же время специалисты отмечают, что полностью искоренить этот инстинкт сложно, ведь он заложен на генетическом уровне.

