Попугаи используют "имена", чтобы общаться между собой: как они называют друг друга

Болтливость попугаев уже стала давно понятным и известным всем фактом, хотя их "язык" не совсем соответствует человеческому. При этом интересно еще и то, какими "именами" пользуются птицы в коммуникации между собой.

Подробнее об исследовании этого вопроса рассказали эксперты из Popular Science.

Как попугаи коммуницируют между собой?

По словам биолога Кристин Далин из Университета Питтсбурга в Джонстауне, у некоторых диких животных действительно есть индивидуальные звуковые сигналы, и они могут обращаться ими к конкретным особям.

Однако назвать это полноценными "именами" в человеческом понимании сложно. Исследования показывают, что подобные явления не единичны в дикой природе: например, африканские слоны могут обращаться друг к другу специфическими звуками, а дельфины используют уникальные "звуковые метки" для идентификации.

Кристин Далин является соавтором работы, опубликованной в журнале PLOS One, где изучали, способны ли попугаи использовать имена подобно людям. Ученые проанализировали данные о более 889 домашних попугаев, которые умеют имитировать человеческую речь.

Интересно! Результаты показали, что многие из них действительно могут запоминать и правильно использовать "имена" – как для людей, так и для других животных. Было зафиксировано 88 случаев, когда отдельные попугаи употребляли такие слова уместно.

Впрочем, иногда они используют имена иначе, чем люди: например, могут называть так и самих себя, чтобы привлечь внимание. Поскольку имена помогают людям организовывать сложные социальные взаимодействия, а попугаи тоже являются очень социальными и способными к имитации, ученые предполагают, что в дикой природе они могут использовать подобные механизмы общения в своих стаях.

Называют ли попугаи своих малышей и как птицы узнают их имена в природе?

Наработки и исследования орнитолога Карла Берга показывают, что это вполне возможно. При изучении зеленокрупых попугайчиков он обнаружил, что каждая птица в семейной стае имеет собственный уникальный голосовой сигнал, который формируется еще под влиянием родителей.



Попугаи – очень социальные птицы / Фото Unsplash

Другие члены стаи, услышав этот сигнал, могут точно определить, кто именно их зовет. Домашние попугаи часто имитируют различные звуки, в частности человеческую речь, тогда как в дикой природе они пользуются только звуками своего вида. Там они обращаются друг к другу с помощью так называемых "сигнальных контактных криков", которые фактически выполняют роль имен.

Карл Берг также исследовал, как формируются эти "имена". По его наблюдениям, попугаи усваивают их еще в гнезде: они слышат, как родители обращаются друг к другу, и постепенно начинают воспроизводить подобные, но не идентичные звуки как собственные "позывные".

Как понять эмоциональное состояние домашнего попугайчика?

Специалисты выделяют ряд признаков, по которым можно понять, что попугай чувствует себя хорошо:

активное поведение;

яркий и чистый взгляд;

нормальный, стабильный аппетит.

Регулярное общение и взаимодействие с птицей помогают укрепить доверие и улучшают ее общее состояние и самочувствие. В то же время есть тревожные симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Один из самых серьезных – резкое снижение или полная потеря аппетита. Из-за очень быстрого метаболизма попугаи быстро ослабевают, поэтому даже несколько дней плохого питания могут представлять опасность. Если птица начала есть значительно меньше, стоит как можно быстрее обратиться к ветеринару.

Другой сигнал – внезапное изменение поведения или появление агрессии. Попугай может стать более раздражительным, начать кусаться или громко кричать без понятных причин. Хоть иногда это объясняется гормональными процессами, длительная или нетипичная смена характера часто свидетельствует о стрессе или психологическом дискомфорте.