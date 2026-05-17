Маленькая, но опасная: какую породу собак больше всего боятся все ветеринары

Маленькие собаки не всегда означают спокойный характер. Ветеринар рассказал, какая порода собак чаще всего пытается укусить врачей во время осмотра в клинике.

Ответ Амира Анвари удивил многих владельцев, хотя многие в комментариях согласились с мнением специалиста.

Какую породу собак боятся ветеринары?

Известный ветеринар Амир Анвари, который активно делится профессиональным опытом в TikTok, рассказал, какая порода собак ведет себя агрессивно во время приема в клинике. По словам врача, чаще всего укусить ветеринара пытаются именно чихуахуа.

Несмотря на маленький размер и популярность среди владельцев домашних животных, эти собаки имеют довольно темпераментный характер. В комментариях под роликом немало владельцев таких псов согласились с его словами. Некоторые отметили, что имеют питбуля, однако даже он очень боится чихуахуа.

Специалист объясняет, что проблема не всегда заключается в "злом характере" собаки. Часто агрессия связана со страхом, нервозностью и стрессом во время контакта с незнакомыми людьми или другими животными.

Почему чихуахуа могут вести себя агрессивно?

Как отмечают эксперты PetMD, чихуахуа являются очень энергичными, эмоциональными и преданными своим владельцам собаками. В то же время эта порода часто бывает чрезмерно настороженной по отношению к незнакомцам.

Когда они нервничают, они начинают лаять и иногда просто забывают, насколько они маленькие. Именно поэтому владельцам чихуахуа нужно особенно внимательно следить за поведением своего любимца рядом с незнакомыми людьми или другими животными. Несмотря на крошечный размер, эти собаки могут быть очень настойчивыми, эмоциональными и склонными к защитному поведению, особенно в стрессовых ситуациях, например во время визита к ветеринару,

– объясняют специалисты.

Эксперты отмечают, что поведение собаки в значительной степени зависит не только от породы, но и от воспитания, социализации и отношения владельца.

Ветеринары советуют приучать собак к осмотрам и новым местам еще с раннего возраста. Это помогает снизить уровень тревоги и делает визиты в клинику менее стрессовыми как для животного, так и для врача.

Также специалисты напоминают, что выбор собаки является серьезной ответственностью. Перед тем как заводить домашнего любимца, стоит учитывать не только внешность породы, но и особенности ее темперамента и поведения.

Какова жизнь с чихуахуа?

Чихуахуа могут выглядеть крошечными и милыми, но владельцы этой породы хорошо знают – характер у них действительно большой. Хозяева собачки Маминчика Костя и Таня рассказали, как маленький любимец полностью изменил атмосферу в их доме.

По их словам, жизнь с чихуахуа – это постоянная смесь ревности, упрямства, нежности и забавных привычек. Костя и Таня признаются, что сначала даже не были уверены, готовы ли к собаке, ведь девушка раньше боялась животных. Именно поэтому появление чихуахуа Маминчика стало для семьи настоящим вызовом и одновременно способом преодолеть страх.

По словам владельцев, пес очень быстро понял, кто в доме чаще дает вкусности, и теперь мгновенно прибегает к хозяйке каждый раз, когда на кухне открывается коробка с лакомствами. Маминчик также имеет упрямый характер и не любит выполнять команды просто так. Хозяева шутят, что без вознаграждения пес может даже не посмотреть в их сторону.

Отдельной особенностью чихуахуа стала ревнивость: если пес чувствует запах другого животного на одежде хозяев, то начинает обижаться, лаять и требовать внимания. Несмотря на это, Маминчик очень хорошо чувствует эмоциональное состояние своей владелицы и всегда приходит поддержать ее, когда она грустит или устает.

Хозяева также говорят, что их пес обожает комфорт, долго спит и очень не любит, когда его будят раньше всех в квартире.