ЕС впервые в истории урегулировал правила содержания и разведения домашних животных: что изменилось

Новый принятый законопроект направлен на прекращение жестокого обращения с домашними животными, ограничение недобросовестных практик в этой сфере и защиту здоровья кошек и собак. Документ получил значительную поддержку: 558 депутатов проголосовали "за", 35 –"против", еще 52 воздержались.

Так, впервые в истории ЕС утвердили единые стандарты, регулирующие разведение, содержание, идентификацию, импорт и обращение с котами и собаками. Соответствующие правила Европарламент принял во время одного из последних заседаний 28 апреля.

Читайте также В КГГА объяснили, почему каждый владелец обязательно должен зарегистрировать домашнего любимца

Что предусматривают принятые правила?

Новый регламент, который уже согласовали с Советом ЕС, предусматривает обязательную идентификацию всех кошек и собак на территории Евросоюза с помощью микрочипов с внесением данных в совместимые национальные реестры.

Отныне продавцы, заводчики и приюты будут иметь четыре года для подготовки к новым требованиям. Для владельцев, которые не занимаются продажей животных, эти правила начнут действовать позже: через 10 лет для собак и через 15 лет для кошек.

Какие запреты ввели в действие?

Документ запрещает разведение животных между близкими родственниками – родителями и потомством, дедушками и внуками, а также между братьями и сестрами, в том числе сводными.

Справка. Речь идет об имбридинге, который используется в селекции для закрепления желаемых признаков и создания однородных линий, но повышает гомозиготность, что может привести к проявлению генетических дефектов, вредящих здоровью животных.

Отдельно вводятся ограничения на калечение кошек и собак ради участия в выставках или соревнованиях. Запрещается также привязывание животных к предметам (за исключением медицинских нужд), а также использование ошейников с шипами или удавки без безопасных механизмов.

Будут ли касаться правила животных из-за пределов ЕС?

Чтобы перекрыть возможности для злоупотреблений, новые правила охватывают не только коммерческий импорт, но и ввоз животных как домашних любимцев, которых впоследствии могут продавать.

Важно! Все коты и собаки, ввозимые из третьих стран для продажи, должны быть микрочипированы еще до пересечения границы и зарегистрированы по прибытии.

Владельцы, которые въезжают в ЕС с животными, обязаны минимум за пять рабочих дней до прибытия внести данные о них в базу (если они еще не зарегистрированы в ЕС).

Как отметила докладчик и председатель комитета по вопросам сельского хозяйства Вероника Вречионова, этот шаг поможет упорядочить рынок торговли животными в Евросоюзе.

Мы противодействуем тем, кто рассматривает животных как способ быстрого заработка, и создаем равные условия для добросовестных заводчиков. Наше послание четкое: домашний любимец – это член семьи, а не вещь или игрушка,

– подчеркнула она.

Стоит отметить, что для того, чтобы документ вступил в силу, его еще должен окончательно утвердить Совет ЕС.

Какие правила содержания кошек и собак действуют в Украине?

В Украине с 1 марта вступили в силу обновленные правила содержания домашних животных. Владельцы кошек и собак теперь обязаны проводить идентификацию своих любимцев и оформлять ветеринарный паспорт нового образца. В нем должны быть указаны следующие данные:

информация о владельце;

кличка, вид, порода, пол и возраст животного;

сведения о вакцинации;

данные о лечении и состоянии здоровья;

результаты ветеринарных осмотров и противоэпизоотических мероприятий

Закон также уточнил ключевые термины, в частности "домашние животные" и "некоммерческое перемещение", а также обновил порядок выдачи ветеринарных документов и функционирования Единого государственного реестра ветеринарной документации.

Кроме того, действуют четкие правовые нормы по ответственному содержанию животных. Они предусматривают наказание за халатность или жестокое обращение, которые закреплены в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

По состоянию на апрель 2026 года за такие действия предусмотрены штрафы и дополнительные санкции. Жестоким обращением считаются действия, наносящие животному физические страдания, даже если это не приводит к травмам или смерти. За это предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен.