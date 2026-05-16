Можно ли перевозить животных в международных поездах и что нужно знать перед поездкой

Украинцы все чаще путешествуют за границу вместе с домашними любимцами. Для этого нужно не только подготовить документы для животного, но и соблюдать правила перевозки в международных поездах.

Отдельные требования действуют для маленьких и больших собак, а также для поездок в страны Европейского Союза. Об этом сообщает Укрзализныця.

Можно ли ехать с животным в международном поезде?

Путешествовать с домашними животными в международных поездах разрешено, однако пассажиры должны соблюдать установленные правила перевозки.

Для небольших животных – котов, маленьких собак и птиц – обязательной является переноска, рюкзак или специальный контейнер с водонепроницаемым абсорбирующим дном. Таких любимцев можно перевозить на месте для ручной клади в вагонах любого типа.

Во время проверки билетов и прохождения пограничного контроля животное должно оставаться в переноске. За нарушение этого правила пассажира могут оштрафовать.

Для крупных собак, рост которых превышает 45 сантиметров в холке, действуют дополнительные требования. Владелец должен иметь поводок, намордник и отдельный билет на животное. В вагонах купе, Люкс и RIC пассажиры с большими собаками должны выкупить все места в купе.

В международных рейсах Интерсити+ большие собаки могут путешествовать только по территории Украины и при условии выкупа всех мест, которые расположены одним блоком.

В то же время на отдельных международных маршрутах перевозки больших собак запрещена. Это касается рейсов Варшава – Рава-Русская, Братислава – Чоп, Мукачево – Кошице и других международных поездов с сидячими местами. Также для рейсов в Польшу не нужно покупать отдельный билет на домашнего любимца.

Какие документы нужны для путешествия с животным за границу?

Для международных путешествий с домашними животными обязательно нужен ветеринарный паспорт международного образца и действующий международный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает Госпродпотребслужба.

Для поездок с котами, собаками или хорьками в страны Европейского Союза действуют дополнительные требования. Животное должно иметь микрочип или татуировку, нанесенную до 3 июля 2011 года.

Также обязательными являются:

действительная прививка против бешенства;

результат исследования на титр антирабических антител;

сертификат здоровья животного для некоммерческого перемещения;

письменная декларация о некоммерческой перевозке животного.

Образцы документов и актуальные правила можно найти на сайте Госпродпотребслужбы.

Перевозчики советуют проверять требования заранее, ведь правила разных стран могут меняться в зависимости от эпизоотической ситуации и внутренних ограничений.

Ранее мы также рассказывали, как подготовить домашнего любимца к длительной дороге и что стоит взять с собой в путешествие, чтобы уменьшить стресс для животного. Ветеринары советуют за несколько недель до поездки приучать кота или собаку к переноске и шуму транспорта, чтобы дорога прошла спокойнее.

Как подготовить животное к долгой дороге?

Ветеринарный врач Евгения Михайловская объясняет, что подготовка к путешествиям является важной частью социализации животного. По ее словам, домашнего любимца нужно постепенно приучать к транспорту, новым звукам и незнакомым местам.

Специалист советует начинать с коротких поездок на автомобиле или общественном транспорте. Такие небольшие путешествия помогают уменьшить уровень стресса и сформировать у животного положительный опыт.

Особое внимание стоит уделить переноске или транспортному боксу. Именно они часто становятся главным источником тревоги для кошек и собак, если животное видит их только перед поездкой или визитом к ветеринару.

Евгения Михайловская советует не прятать переноску после поездок, а оставлять ее дома в открытом доступе. Внутрь можно положить любимые игрушки, одеяло или лакомство, чтобы животное ассоциировало ее с безопасным местом.

Также ветеринар рекомендует не заставлять кота или собаку силой заходить в переноску. Вместо этого лучше поощрять любимца самостоятельно исследовать ее и постепенно привыкать к пребыванию внутри. Кроме этого, перед длительной дорогой владельцам советуют проверить наличие воды, корма, документов и любимых вещей животного, которые помогут ему чувствовать себя спокойнее во время путешествия.