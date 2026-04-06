Их выбирают в большинстве случаев: специалисты назвали 10 самых популярных пород кошек в Украине
- Эксперты определили 10 самых популярных пород кошек в Украине.
- Каждая порода имеет свои особенности, требования к уходу и характер, что важно учитывать при выборе домашнего любимца.
Воспитание четвероногих в Украине уже давно превратило котов в настоящих членов семьи. Владельцы пушистиков создают питомцам лучшие условия и зачастую не могут найти свободного места в галерее для еще одной фотографии с котом.
А некоторые породы благодаря своему характеру и природной красоте стали самыми популярными среди хозяев. Свой рейтинг популярных в Украине мурлык составили эксперты из Vog.Dog
Каких котов в Украине берут чаще всего?
Прежде всего стоит подчеркнуть, что выбор породы – это не только вопрос симпатии, но и ответственное решение. Каждый кот имеет свои требования к уходу, здоровью и общению.
Поэтому важно заранее определить, что именно вы ожидаете от будущего любимца: будет ли это активный и игривый бенгал, или спокойный и уравновешенный британец. Выбор должен соответствовать вашему образу жизни и возможностям обеспечить надлежащий уход.
- Мейн-кун
Мейн-куны поражают своими размерами и доброжелательным характером. Это настоящие "нежные великаны" с мощным телосложением, густой шерстью и пушистым хвостом. Они легко адаптируются к жизни в семье и хорошо ладят с другими животными.
Мейн-куны – самые популярные в Украине / Unsplah
Эти мурчики нуждаются в белковой пище для поддержания мышц и регулярного вычесывания, во избежание колтунов. Любят пространство и активные игры.
- Шотландские коты
Известны своими загнутыми ушками и милым видом. Они спокойные, уравновешенные и очень привязаны к дому. В уходе за ними достаточно периодического расчесывания. Важно при этом контролировать питание и обеспечивать умеренную активность.
Украинцы часто выбирают шотландских кошек / Unsplash
- Британские короткошерстные
Это настоящие "аристократы" среди кошек с крепким телосложением и густой шерстью. Они независимые, но в то же время ласковые к хозяину. Уход за ними предусматривает минимальное расчесывание, но нужно следить за весом и поддерживать физическую активность.
Британцы тоже в ТОПе среди самых популярных в Украине / Unsplash
- Бенгальские коты
Имеют эффектный "леопардовый" окрас и очень активный характер. Любят исследовать мир и постоянно двигаться. Представители этой породы требуют много игр, физических нагрузок и умственной стимуляции.
Бенгальцы известны своим окрасом / Unsplash
- Сфинксы
Эти коты отличаются отсутствием шерсти и чрезвычайной социальностью. Они обожают внимание и контакт с людьми. Для них необходимо регулярное купание для очистки кожи, тепло в доме и постоянное общение с владельцем.
Сфинксы тоже пользуются популярностью среди украинцев / Unsplash
- Сиамские коты
Грациозные, громкие и очень коммуникабельные. Они активно "разговаривают" с хозяевами и требуют много внимания. За ними предполагается довольно простой уход за шерстью, но необходимы игры, активность и постоянный контакт с человеком.
В Украине часто выбирают сиамских котов / Unsplash
Сиамские коты обожают также получать любовь и объятия от людей. У PetMD заметили, что они часто создают особую связь с владельцем, но с удовольствием усаживаются на коленях любого, кто готов их ласкать.
- Бурманские коты
Имеют шелковистую шерсть и очень ласковый характер. Любят быть в центре внимания. Для этих мурчиков достаточным будет легкий уход за шерстью, но важно не оставлять их надолго в одиночестве и обеспечивать интерактивные игры.
Бурманские коты – одни из самых популярных / Unsplash
- Ориентальные коты
Изящные, с длинным телом и большими ушами. Очень социальные и умные. Они нуждаются в регулярном расчесывании. Также им важно активное общение и контроль питания.
Украинцы часто выбирают ориентальных котов / Unsplash
- Сибирские коты сибирские коты
Имеют густую шерсть и хорошо приспособлены к холодному климату. Отличаются силой и дружелюбием. Для них надо помнить о регулярном вычесывании, особенно во время линьки, и достаточной физической активности.
Сибирские коты – одни из самых популярных / Unsplash
- Рэгдоллы
Спокойные, нежные коты, которые любят находиться на руках. Прекрасно подходят для семей с детьми. Из ухода важно регулярное расчесывание длинной шерсти, игры для поддержания формы и постоянное внимание от хозяина.
Регдолы также пользуются популярностью в Украине / Unsplash
Кстати, как отмечают эксперты из PetMD, регдоллы хорошо поддаются обучению. Большинство из них можно мотивировать правильными лакомствами или игрушками. В то же время, одинокий регдолл – несчастный регдолл. Так, из-за фрустрации кот может развить плохие или раздражительные привычки.
Что важно знать о поведении кошек?
Мурлыки могут демонстрировать навязчивое поведение из-за сильной привязанности, потребности в общении, скуки, тревожности или проблем со здоровьем.
При этом исследования показывают, что коты значительно более самостоятельны, чем собаки, и не нуждаются в эмоциональной поддержке от владельцев. В отличие от собак, которые ищут защиту и внимание человека, коты одинаково реагируют на отсутствие хозяина или постороннего человека, не проявляя явной привязанности или стресса.