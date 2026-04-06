Их выбирают в большинстве случаев: специалисты назвали 10 самых популярных пород кошек в Украине

Воспитание четвероногих в Украине уже давно превратило котов в настоящих членов семьи. Владельцы пушистиков создают питомцам лучшие условия и зачастую не могут найти свободного места в галерее для еще одной фотографии с котом.

А некоторые породы благодаря своему характеру и природной красоте стали самыми популярными среди хозяев. Свой рейтинг популярных в Украине мурлык составили эксперты из Vog.Dog

Каких котов в Украине берут чаще всего?

Прежде всего стоит подчеркнуть, что выбор породы – это не только вопрос симпатии, но и ответственное решение. Каждый кот имеет свои требования к уходу, здоровью и общению.

Поэтому важно заранее определить, что именно вы ожидаете от будущего любимца: будет ли это активный и игривый бенгал, или спокойный и уравновешенный британец. Выбор должен соответствовать вашему образу жизни и возможностям обеспечить надлежащий уход.

Мейн-кун

Мейн-куны поражают своими размерами и доброжелательным характером. Это настоящие "нежные великаны" с мощным телосложением, густой шерстью и пушистым хвостом. Они легко адаптируются к жизни в семье и хорошо ладят с другими животными.



Мейн-куны – самые популярные в Украине / Unsplah

Эти мурчики нуждаются в белковой пище для поддержания мышц и регулярного вычесывания, во избежание колтунов. Любят пространство и активные игры.

Шотландские коты

Известны своими загнутыми ушками и милым видом. Они спокойные, уравновешенные и очень привязаны к дому. В уходе за ними достаточно периодического расчесывания. Важно при этом контролировать питание и обеспечивать умеренную активность.



Украинцы часто выбирают шотландских кошек / Unsplash

Британские короткошерстные

Это настоящие "аристократы" среди кошек с крепким телосложением и густой шерстью. Они независимые, но в то же время ласковые к хозяину. Уход за ними предусматривает минимальное расчесывание, но нужно следить за весом и поддерживать физическую активность.



Британцы тоже в ТОПе среди самых популярных в Украине / Unsplash

Бенгальские коты

Имеют эффектный "леопардовый" окрас и очень активный характер. Любят исследовать мир и постоянно двигаться. Представители этой породы требуют много игр, физических нагрузок и умственной стимуляции.



Бенгальцы известны своим окрасом / Unsplash

Сфинксы

Эти коты отличаются отсутствием шерсти и чрезвычайной социальностью. Они обожают внимание и контакт с людьми. Для них необходимо регулярное купание для очистки кожи, тепло в доме и постоянное общение с владельцем.



Сфинксы тоже пользуются популярностью среди украинцев / Unsplash

Сиамские коты

Грациозные, громкие и очень коммуникабельные. Они активно "разговаривают" с хозяевами и требуют много внимания. За ними предполагается довольно простой уход за шерстью, но необходимы игры, активность и постоянный контакт с человеком.



В Украине часто выбирают сиамских котов / Unsplash

Сиамские коты обожают также получать любовь и объятия от людей. У PetMD заметили, что они часто создают особую связь с владельцем, но с удовольствием усаживаются на коленях любого, кто готов их ласкать.

Бурманские коты

Имеют шелковистую шерсть и очень ласковый характер. Любят быть в центре внимания. Для этих мурчиков достаточным будет легкий уход за шерстью, но важно не оставлять их надолго в одиночестве и обеспечивать интерактивные игры.



Бурманские коты – одни из самых популярных / Unsplash

Ориентальные коты

Изящные, с длинным телом и большими ушами. Очень социальные и умные. Они нуждаются в регулярном расчесывании. Также им важно активное общение и контроль питания.



Украинцы часто выбирают ориентальных котов / Unsplash

Сибирские коты сибирские коты

Имеют густую шерсть и хорошо приспособлены к холодному климату. Отличаются силой и дружелюбием. Для них надо помнить о регулярном вычесывании, особенно во время линьки, и достаточной физической активности.



Сибирские коты – одни из самых популярных / Unsplash

Рэгдоллы

Спокойные, нежные коты, которые любят находиться на руках. Прекрасно подходят для семей с детьми. Из ухода важно регулярное расчесывание длинной шерсти, игры для поддержания формы и постоянное внимание от хозяина.



Регдолы также пользуются популярностью в Украине / Unsplash

Кстати, как отмечают эксперты из PetMD, регдоллы хорошо поддаются обучению. Большинство из них можно мотивировать правильными лакомствами или игрушками. В то же время, одинокий регдолл – несчастный регдолл. Так, из-за фрустрации кот может развить плохие или раздражительные привычки.

