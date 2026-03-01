Почему коты более независимы по сравнению с собаками?

Ученые пришли к выводу, что коты значительно независимее собак и не имеют эмоциональной потребности в владельцах. Если собаки ищут у хозяина поддержку и защиту, то коты не чаще обращаются за "утешением" к своему владельцу, чем к незнакомому человеку.

Руководитель исследования, доктор Петер Понграц из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия), отметил, что коты могут хорошо взаимодействовать с людьми, но не полагаются на них. В отличие от собак, которые напоминают "детей" и зависят от хозяина, коты остаются самодостаточными, в частности, потому что сохранили охотничьи инстинкты и способны сами добывать пищу.



Коты не имеют критической потребности в хозяевах / Unsplash

В рамках эксперимента котов поочередно оставляли в комнате с хозяином, с незнакомцем, с обоими или наедине. Наблюдали, ищут ли они контакта, держатся ли рядом и как реагируют на возвращение владельца.

Оказалось, что коты одинаково относились как к знакомому человеку, так и к незнакомцу: не чаще подходили к хозяину, не демонстрировали большей привязанности или тревоги.

Исследование проводили преимущественно с "терапевтическими" котами, поскольку обычные домашние животные слишком стрессуют в лабораторных условиях.

Результаты показали отсутствие четкой привязанности кота к владельцу. Также не было значительной разницы в уровне стресса: коты одинаково реагировали на отсутствие как хозяина, так и постороннего человека. Они так же спокойно принимали незнакомцев, как и владельцев.

Обратите внимание! Ученые объясняют это тем, что для котов люди не являются "источником безопасности", как это наблюдается у собак. Собаки значительно больше зависят от человеческой поддержки и переживают разлуку, тогда как коты остаются более автономными.

Несмотря на это, коты могут формировать дружеские отношения с людьми и быть социальными, однако их взаимодействие с человеком – это скорее сосуществование, чем зависимость.

Кстати, как отмечают в National Geographic, подобного мнения придерживается и Джон Брэдшоу, специалист по поведению кошек из Университета Бристоля. Он считает, что коты на самом деле не воспринимают людей так, как собаки.

По словам специалиста, собаки четко отличают людей от себе подобных и меняют поведение при взаимодействии с ними. Зато у котов нет признаков такого разграничения – они ведут себя с людьми так же, как и с другими котами. Жесты вроде поднятого хвоста, трение о ноги или "вылизывание" – это обычное кошачье социальное поведение, которое они просто переносят и на людей.

