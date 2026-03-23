Эксперты Nylabone рассказали о признаках, которые свидетельствуют о том, что ваш четвероногий чувствует себя одиноко.

Как понять, что собака скучает?

В общем собачки – это очень социальные животные, которые тысячелетиями живут рядом с людьми, помогая им и формируя тесную эмоциональную связь.

Именно поэтому они ищут у нас поддержку и безопасность, однако могут чувствовать одиночество, когда остаются одни. На это указывают такие сигналы:

Чрезмерный лай или скуление

Специалисты объясняют, что в случаях, когда собака слишком часто лает, речь идет об ощущении собакой тревоги и одиночества. Особенно часто это проявляется, когда вы уходите из дома, на что четвероногий может резко реагировать лаем.

Порча вещей

Погрызенная мебель, обувь или подушки не всегда сигнализируют о плохом поведении хвостатого. Часто таким образом собаки как раз и пытаются справиться со стрессом и скукой.

Чрезмерная сонливость или апатия

Если ваш любимец без особых на то причин стал значительно менее активным и уже так не радуется во время игр, ему, вероятно, не хватает вашего внимания.

Постоянное следование за вами

Когда лайка ни на шаг от вас не отходит, это может означать его страх остаться наедине.

Потеря аппетита или же переедание

Эксперты говорят и о том, что эмоциональное состояние собаки напрямую влияет и на ее пищевое поведение. Если в этом возникли резкие изменения, это повод обратить внимание на песика.

Заметьте! Порой всего 20 минут активной игры или же новой игрушки будет вполне достаточно, чтобы глаза вашего любимца засияли настоящим собачьим счастьем.

Не менее важно обустроить для собаки уютное и безопасное место, где он будет чувствовать себя спокойно. Стоит также постепенно приучать любимца к самостоятельности с использованием лакомств или игрушек, чтобы создать хоть немного более позитивное отношение к вашему отсутствию.

Если же собака тяжело переносит одиночество, стоит рассмотреть помощь выгульщика, смотрителя или даже компанию другого домашнего любимца.

При этом ветеринары обозначили основные причины появления чувства одиночества у собак. Речь идет о таких факторах:

отсутствие владельца, что воспринимается как изоляция, из-за большой привязанности;

изменения в привычном распорядке;

травматический опыт собаки, которая пережила потерю или подверглась насилию.

