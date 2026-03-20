Специалисты из Psychology Today подробнее рассказали, как именно это происходит и почему стоит быть особенно внимательным к привычкам собаки.

Как собаки действуют в конфликтных ситуациях?

Исследовательница Кристи Миллер выделяет три основные причины, почему животные могут мириться после конфликта. Речь идет о следующем:

стремление восстановить хорошие отношения;

желание сохранить социальную иерархию;

попытки уменьшить неопределенность и избежать будущих стычек.

Исследование поведения домашних собак показало, что после конфликтов они чаще взаимодействуют друг с другом, чтобы снизить напряжение и предотвратить новые проблемы. В то же время важную роль играет контекст: условия среды, стабильность группы и уровень знакомства между животными влияют на то, состоится ли примирение. Именно поэтому "извинения" у животных не является универсальным явлением и зависит от ситуации.

Для владельцев важно понимать, что поведение, похожее на извинения, собачки демонстрируют во время игры. Они приглашают вас к взаимодействию, контролируют силу, признают ошибки и сигнализируют о дружеских намерениях. Например, характерный "поклон к игре" может означать что-то вроде "извини, это все еще игра".

Какие действия свидетельствуют об извинениях со стороны собачки?

Собаки могут "извиняться" через язык тела. Они опускают голову, чтобы показать отсутствие угрозы и избежать конфликта, или избегают зрительного контакта, демонстрируя нежелание обострять ситуацию. Порой наоборот пытаются умилить хозяев своим взглядом. Иногда они начинают активно нюхать – это помогает им успокоиться и уменьшить напряжение.

Также собака может перевернуться на спину, открывая живот, что является знаком доверия и подчинения. Еще один тонкий сигнал – медленное моргание, которое помогает успокоить человека и "сгладить" конфликт.



Собаки можуть "вибачатися" очима

О характерных "жестах примирения" рассказали также на странице зоомагазина. Несмотря на то, что четвероногие не имеют присущего людям чувства вины, они реагируют на реакцию владельца:

прижимаются или толкают вас;

пытаются вас облизать;

сворачиваются "хлебушком" у ваших ног;

Там отметили, что надо корректно реагировать на такое поведение, ведь собака на самом деле делает это, чтобы не потерять связь с хозяином.

В целом же во время конфликтов собаки также сдерживают свою силу, позволяя вам "побеждать". Несмотря на то, что игра кажется легкой и веселой, она имеет важное социальное значение.

Различные причины примирения между собаками могут проявляться в зависимости от обстоятельств: животные могут восстанавливать баланс в отношениях, поддерживать порядок в группе или избегать будущих конфликтов. Такие механизмы помогают сохранять социальные связи и сотрудничество.

Интересно! Серьезные конфликты среди собак случаются очень редко – менее чем в 0,5% случаев, и лишь часть из них перерастает в агрессию.

Несмотря на уже имеющиеся данные, ученые отмечают необходимость дальнейших исследований, чтобы лучше понять, как именно животные "извиняются" и "прощают". Такие исследования могут помочь глубже раскрыть происхождение морального поведения в животном мире.

