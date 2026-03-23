Експерти Nylabone розповіли про ознаки, які свідчать про те, що ваш чотирилапий почувається самотньо.

До теми Не залишать жодного шансу меблям: 7 порід собак, які гризуть усе підряд

Як зрозуміти, що собака сумує?

Загалом песики – це дуже соціальні тварини, які тисячоліттями живуть поруч із людьми, допомагаючи їм і формуючи тісний емоційний зв'язок.

Саме тому вони шукають у нас підтримку та безпеку, проте можуть відчувати самотність, коли залишаються самі. На це вказують такі сигнали:

Надмірний гавкіт або скавуління

Фахівці пояснюють, що у випадках, коли собака занадто часто скавчить, йдеться про відчуття песиком тривоги й самотності. Особливо часто це проявляється, коли ви йдете з дому, на що чотирилапий може різко реагувати гавкотом.

Псування речей

Погризені меблі, взуття чи подушки не завжди сигналізують про погану поведінку хвостатого. Часто в такий спосіб собаки якраз і намагаються впоратися зі стресом і нудьгою.

Надмірна сонливість або апатія

Якщо ваш улюбленець без особливих на те причин став значно менш активним і вже так не тішиться під час ігор, йому, імовірно, бракує вашої уваги.

Постійне слідування за вами

Коли гавчик ні на крок від вас не відходить, це може означати його страх залишитися наодинці.

Втрата апетиту або ж переїдання

Експерти говорять і про те, що емоційний стан собаки безпосередньо впливає і на його харчову поведінку. Якщо в цьому виникли різкі зміни, це привід звернути увагу на песика.

Зауважте! Часом всього 20 хвилин активної гри або ж нової іграшки буде цілком достатньо, щоб очі вашого улюбленця засяяли справжнім собачим щастям.

Не менш важливо облаштувати для собаки затишне і безпечне місце, де він почуватиметься спокійно. Варто також поступово привчати улюбленця до самостійності з використанням ласощів чи іграшок, щоб створити хоч трошки більш позитивне ставлення до вашої відсутності.

Якщо ж собака важко переносить самотність, варто розглянути допомогу вигульника, доглядальника або навіть компанію іншого домашнього улюбленця.

При цьому ветеринари окреслили основні причини появи відчуття самотності в собак. Йдеться про такі фактори:

відсутність власника, що сприймається як ізоляція, через велику прив'язаність;

зміни у звичному розпорядку;

травматичний досвід собаки, який пережила втрату або піддалася насильству.

На що ще звернути увагу у вихованні песика?