Експерти Nylabone розповіли про ознаки, які свідчать про те, що ваш чотирилапий почувається самотньо.

Як зрозуміти, що собака сумує?

Загалом песики – це дуже соціальні тварини, які тисячоліттями живуть поруч із людьми, допомагаючи їм і формуючи тісний емоційний зв'язок.

Саме тому вони шукають у нас підтримку та безпеку, проте можуть відчувати самотність, коли залишаються самі. На це вказують такі сигнали:

  • Надмірний гавкіт або скавуління

Фахівці пояснюють, що у випадках, коли собака занадто часто скавчить, йдеться про відчуття песиком тривоги й самотності. Особливо часто це проявляється, коли ви йдете з дому, на що чотирилапий може різко реагувати гавкотом.

  • Псування речей

Погризені меблі, взуття чи подушки не завжди сигналізують про погану поведінку хвостатого. Часто в такий спосіб собаки якраз і намагаються впоратися зі стресом і нудьгою.

  • Надмірна сонливість або апатія

Якщо ваш улюбленець без особливих на те причин став значно менш активним і вже так не тішиться під час ігор, йому, імовірно, бракує вашої уваги.

  • Постійне слідування за вами

Коли гавчик ні на крок від вас не відходить, це може означати його страх залишитися наодинці.

  • Втрата апетиту або ж переїдання

Експерти говорять і про те, що емоційний стан собаки безпосередньо впливає і на його харчову поведінку. Якщо в цьому виникли різкі зміни, це привід звернути увагу на песика.

Зауважте! Часом всього 20 хвилин активної гри або ж нової іграшки буде цілком достатньо, щоб очі вашого улюбленця засяяли справжнім собачим щастям.

Не менш важливо облаштувати для собаки затишне і безпечне місце, де він почуватиметься спокійно. Варто також поступово привчати улюбленця до самостійності з використанням ласощів чи іграшок, щоб створити хоч трошки більш позитивне ставлення до вашої відсутності.

Якщо ж собака важко переносить самотність, варто розглянути допомогу вигульника, доглядальника або навіть компанію іншого домашнього улюбленця.

При цьому ветеринари окреслили основні причини появи відчуття самотності в собак. Йдеться про такі фактори:

  • відсутність власника, що сприймається як ізоляція, через велику прив'язаність;
  • зміни у звичному розпорядку;
  • травматичний досвід собаки, який пережила втрату або піддалася насильству.

На що ще звернути увагу у вихованні песика?

  • Собаки часто доволі дивно реагують на дзеркала, бо сприймають світ переважно через нюх і не впізнають себе у відображенні.

  • Фахівці радять не карати їх за це, а в разі тривоги відволікати грою або обмежувати доступ до дзеркал.

  • До того ж, гавчики мають своєрідні способи вибачатися. Експерти розповіли, що зазвичай після конфліктів собаки прагнуть знизити напруження та відновити контакт.

  • Вони можуть намагатися розчулити господаря, зокрема, перевертаються на спину або ж згортаються клубочком поруч.