Настоящая мечта для владельцев: назвали 5 самых послушных пород собак в мире

Некоторые породы собак значительно легче поддаются дрессировке и быстрее выполняют команды хозяина. Эксперты собрали данные различных кинологических источников и назвали породы, которые отличаются особым послушанием.

В список вошли пять собак, известных высоким интеллектом и желанием работать с человеком, пишет Study Finds.

Какие породы самые послушные?

Бордер-колли считают одной из самых умных и послушных пород в мире. Эти собаки быстро усваивают новые команды и способны выполнять сложные задачи. Именно поэтому они часто участвуют в спортивных соревнованиях по аджилити, пастушьих испытаниях и других дисциплинах.

Эксперты отмечают, что бордер-колли имеют исключительную способность концентрироваться на работе. Они легко обучаются и могут выполнять десятки команд, если получают достаточно физической и умственной активности.

Однако из-за высокого уровня энергии таким собакам нужны регулярные тренировки и активные прогулки.

Бордер-колли / Фото Canva

Пудели часто ассоциируются с декоративными собаками, однако на самом деле это очень умная и послушная порода. Они известны своей преданностью хозяину и желанием угодить. Благодаря этим качествам пудели быстро осваивают новые команды и трюки.

Кинологи отмечают, что пудели отлично проявляют себя в соревнованиях по дрессировке и даже поисковых работах. Они активны, внимательны и легко обучаются, что делает их популярными среди владельцев собак. Кроме того, эта порода почти не линяет, что является дополнительным преимуществом для многих семей.

Пудель / Фото Canva

Золотистые ретриверы известны дружественным характером и высоким интеллектом. Они легко учатся, хорошо воспринимают команды и стремятся сотрудничать с людьми. Именно поэтому их часто используют как служебных собак или собак-помощников.

Эта порода также прекрасно подходит для семей с детьми. Ретриверы терпеливы, ласковые и хорошо социализируются. Сочетание доброжелательности и способности к обучению делает их одними из самых популярных собак в мире.

Золотистый ретривер / Фото Canva

Доберманы имеют репутацию сильных охранников, однако они также чрезвычайно послушные. Эти собаки быстро реагируют на команды хозяина и способны запоминать новые команды буквально за несколько повторений.

Эксперты отмечают, что доберманы могут выполнять команды с первой попытки примерно в 95% случаев. Они преданы своей семье, имеют сильный защитный инстинкт и хорошо поддаются дрессировке. Однако таким собакам нужны регулярные физические и умственные нагрузки.

Доберман / Фото Canva

Немецкие овчарки давно известны как служебные собаки полиции и армии. Их высоко ценят за интеллект, дисциплинированность и способность быстро обучаться. Именно эти качества делают породу одной из самых послушных.

Овчарки очень преданы хозяину и хорошо реагируют на тренировки. Они могут выполнять сложные задачи, включая поисково-спасательные операции и работу с правоохранителями. При правильном воспитании это также преданные и надежные семейные собаки.

Немецкая овчарка / Фото Canva

От этого зависит характер: как категорически нельзя воспитывать собаку?

Характер и поведение собаки в значительной степени зависят от того, как ее воспитывают в первые месяцы и годы жизни. Именно правильное отношение хозяина формирует послушание, доверие и спокойный темперамент животного.

Эксперты отмечают, что при воспитании собак владельцы часто допускают серьезные ошибки, которые могут испортить поведение любимца. Одной из самых распространенных является наказание собаки после того, как она уже выполнила команду или подошла к хозяину. В таком случае животное может связать наказание именно с подходом к человеку и в дальнейшем просто игнорировать его призывы.

Еще одна ошибка – отсутствие четких правил в доме. Если сегодня что-то разрешено, а завтра за это наказывают, собака начинает испытывать стресс и перестает понимать, как вести себя правильно.

Также кинологи советуют не повторять одну и ту же команду много раз подряд. Животное привыкает, что выполнять ее сразу не обязательно, и перестает реагировать на команды хозяина.

Неправильным подходом считается и чрезмерная мягкость, когда владельцы вообще не занимаются дрессировкой. Без обучения даже дружелюбная собака может вырасти неуправляемой.

Еще одна распространенная ошибка – игнорирование раннего воспитания, ведь основы поведения формируются еще в щенячьем возрасте. Если пропустить этот период, исправить привычки взрослого пса будет значительно сложнее.

Специалисты говорят, что терпение, последовательность и четкие правила – главные условия правильного воспитания. Именно они помогают вырастить послушного и уравновешенного четверолапого друга.