Название этой породы собак почти невозможно произнести: могут ли шолоицквинтли исцелять людей

Шолоицквинтли, или мексиканская бесшерстная собака, редкая древняя порода родом из Мексики, известная своей экзотической внешностью и преданным характером. В повседневной жизни таких собак часто просто называют шоло.

Этих четвероногих почитали еще в древних цивилизациях, приписывая им способность лечить болезни. В особенностях такой уникальной породы собак разобрался 24 Канал.

Актуально Таскает еду из-под носа у бенгальского тигра: в зоопарке Мехико разоблачили рыжего вора

Как шлем приравнивали к божеству?

Шолоицквинтли считаются настоящим национальным символом Мексики, а их история насчитывает не менее пяти тысяч лет.

По информации American Kennel Club, об этих необычных бесшерстных собаках упоминали еще Христофор Колумб и другие европейские путешественники в своих записях. К тому же, археологи находили останки и изображения этой породы в захоронениях народов Колима, майя, тольтеков, сапотеков и ацтеков.

Древние ацтеки дали породе имя в честь бога Шолотля, которого изображали с собачьей головой. Для ацтеков шоло были священными животными: их часто приносили в жертву и хоронили вместе с умершими хозяевами, веря, что собаки сопровождают душу и защищают ее в потустороннем мире.

Интересно! На сайте The Xoloitzcuintli Club of America также рассказали, что коренные народы в свое время верили, что эти собаки обладают целебными свойствами и способны облегчать различные болезни.

Подобные убеждения до сих пор сохраняются в отдельных сельских регионах Мексики. Одной из причин такой веры было то, что кожа ксоло кажется очень теплой на ощупь – поэтому их даже сравнивали с естественной "грелкой".

Считалось, что сон с бесшерстным псом в течение 4 дней способен снять зубную боль, колики, боль в позвоночнике и суставах. Вместе с тем люди имели убеждение, что шлемы могут даже лечить паралич, сломанные кости и даже приписывали им противозачаточные свойства.

Что известно о разновидностях шлемов: какими они бывают?

В общем порода бывает трех размеров: стандартная, миниатюрная и той. Самой известной является именно бесшерстная разновидность, однако существуют и покрытые шерстью шоло – с коротким, гладким мехом по всему телу.



Шлемо было официально признано в Мексике 1 мая 1956 года / Фото Adobestock

У голых собак кожа практически полностью открыта, хотя иногда небольшие пучки шерсти могут расти на голове, лапах или кончике хвоста. Специалисты из The Spruce Pets говорят, что в одном помете могут рождаться как голые, так и покрытые шерстью щенки разных размеров.

Шоло относят к неспортивным породам. Основными их характеристиками являются следующие:

Рост :

: стандарт – примерно 46 – 58 сантиметров;

миниатюрный – 36 – 46 сантиметров;

тот – 25 – 36 сантиметров.

Вес:

стандарт – 14 – 25 килограммов;

миниатюрный – 7 – 14 килограммов;

– тот – 4,5 _COPY2 7 килограммов.

Окрас:

темные оттенки – черный, графитовый, серый, бронзовый, коричневый или рыжеватый бронзовый коричневый или рыжеватый.

Продолжительность жизни:

14 – 17 лет

Как выглядит шолоицквинтли: смотрите видео, которым поделились на странице ветклиники dr.shedi

Как ведут себя песики породы шоло?

Шолоицквинтли относится к так называемым примитивным породам – то есть очень древних собак, которые сохранили часть "диких" черт поведения. Поэтому они нуждаются в серьезной социализации и стабильного воспитания еще с раннего возраста.

Без надлежащего знакомства с миром шоло могут стать слишком пугливыми или недоверчивыми. Осторожность в отношении незнакомцев для них естественная, поэтому они прекрасно выполняют роль сторожа и мгновенно реагируют на любые странные звуки или события вокруг дома.

Эти собаки сильно привязываются к своей семье и нуждаются в постоянном контакте с людьми.

Важно! Они эмоционально зависимы от внимания хозяев: если шоло не хватает общения, он может начать портить вещи или требовать внимания навязчивым поведением.

В то же время это чрезвычайно харизматичная и ласковая порода, поэтому взаимодействие с ней приносит много удовольствия. Шолоицквинтли обычно хорошо ладят с детьми, если те ведут себя осторожно и уважительно. Также они могут мирно сосуществовать с другими собаками и даже котами, особенно если росли рядом с ними с детства.



Грациозное и изящное тело шоло на самом деле является удивительно крепким и выносливым / Фото Adobestock

Несмотря на свою активность и ловкость, дома шоло обычно ведут себя спокойно, если имеют достаточно физической нагрузки. Для поддержания хорошей формы им обычно хватает нескольких прогулок в день и возможности побегать во дворе.

Что известно об уходе за шлемами и как их дрессировать?

Покрытые шерстью собаки почти не требуют сложного груминга – достаточно иногда купать и расчесывать их. Голые шлемы требуют особого ухода за кожей: регулярного купания для удаления жирового налета и использования увлажняющих средств.

Некоторым собакам также необходим безопасный солнцезащитный крем. Кожа бесшерстных шоло достаточно плотная и прочная, а не нежная и шелковистая, как многие представляют.

Стоит заметить, что в подростковом возрасте у собак могут появляться высыпания или жирные корочки на коже – это нормальный этап взросления, который иногда требует дополнительного ухода. Кроме этого, собаке нужны регулярная чистка зубов и подстригание когтей.

Шолоицквинтли хорошо обучаются, если использовать положительное подкрепление и избегать грубого давления. Очень важно начинать социализацию еще в раннем возрасте и поддерживать ее в течение всей жизни, иначе собака может стать слишком недоверчивой к чужим людям.

Являются ли шлемы гипоаллергенными?

Из-за отсутствия шерсти многие ошибочно считают эту породу полностью безопасной для аллергиков.

Обратите внимание! На самом деле аллергию часто вызывает не шерсть, а перхоть и слюна собаки.

У шоло действительно очень мало шерсти, но кожные выделения и перхоть остаются. Именно поэтому людям с аллергией рекомендуют провести некоторое время рядом со взрослой собакой этой породы перед тем, как заводить его дома. Однако в целом шолоицквинтли все же считают одной из более подходящих пород для людей с чувствительностью к собакам

Где найти шолоицквинтли ?

Это очень редкая порода, поэтому найти щенка бывает непросто. Иногда взрослые собаки попадают в спасательные организации, но чаще будущие владельцы обращаются к специализированным заводчикам и даже становятся в очередь на щенка.

В то же время увидеть представителей этой редкой породы можно в легендарном зоопарке Чапультепек в Мехико – его считают одним из лучших в мире. Сегодня в этом городе проживает около 2000 животных, для которых пытались воссоздать естественную среду обитания.

Среди жителей зоопарка также мексиканский серый волк и многочисленные рептилии в большом террариуме. Также в зоопарке открыли "Дом бабочек" с большой коллекцией этих насекомых.

Интересно! Изображение шолоицквинтли можно увидеть на почтовых марках, логотипе FCM и в работах известных мексиканских художников, в частности Диего Риверы и Фриды Кало.



Фрида Кало и собаки породы шолоицквинтли / Фото из открытых источников

В Украину первых шолои завезли с Кубы в начале 1990-х годов, а в 2010 году был создан специализированный клуб породы. Несмотря на то, что в Украине шлемы остаются очень редкими – их насчитывается менее 300, – порода постепенно развивается благодаря работе заводчиков и питомников.

Что еще известно о редких породах собак?

В Древнем Египте собаки были не только домашними любимцами, но и помощниками на охоте, охранниками и спутниками воинов.

Египтяне относились к ним с большим уважением: увековечивали на погребальных памятниках, давали имена и даже хоронили рядом с владельцами. Считается, что современные грейхаунды, салюки, басенджи, уиппеты и некоторые молосоподобные породы имеют общее происхождение с древнеегипетскими собаками.

Нельзя не упомянуть и об украинской овчарке. Это довольно редкая пастушья порода, которая едва не исчезла из-за событий советской эпохи и Второй мировой войны. Сегодня ее постепенно возрождают кинологи, а сама порода уже получила официальное признание.