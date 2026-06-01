Сколько собак и кошек можно держать в квартире в Украине в 2026 году

В Украине нет единого закона, который бы четко определял максимальное количество собак или кошек в квартире. Однако владельцы домашних животных обязаны обеспечить надлежащие условия содержания и не нарушать права соседей.

Об этом сообщает Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения". В то же время в некоторых общинах также действуют местные правила, которые могут устанавливать отдельные ограничения.

Существует ли законный лимит на количество домашних животных?

Законодательство отмечает прежде всего то, что владелец должен создать надлежащие условия для содержания животных, соблюдать санитарные нормы и не наносить дискомфорта другим жителям дома.

В правилах содержания домашних любимцев, которые принимают органы местного самоуправления, часто отмечается, что количество собак или кошек зависит от возможности обеспечить им надлежащий уход, питание, пространство и ветеринарный надзор. Если животные создают сильный шум, неприятный запах или антисанитарию, соседи могут обратиться с жалобой.

В некоторых городах и общинах существуют отдельные рекомендации или ограничения. Например, в ряде местных правил указывается, что в многоквартирных домах желательно содержать не более трех кошек без дополнительного согласования с соседями. В то же время даже в таких случаях главным критерием остается соблюдение санитарных условий и безопасности.

Также закон требует, чтобы владельцы домашних животных не оставляли их без присмотра и обеспечивали наличие идентифицирующих отметок или регистрации для собак в городах, где это является обязательным. Отдельные правила могут действовать в отношении потенциально опасных пород собак.

Даже если конкретного лимита на количество животных нет, владельца могут привлечь к административной ответственности в случае нарушения санитарных норм или правил общежития. Особенно это касается случаев, когда в квартире возникает антисанитария или постоянный шум.

Какой штраф может быть за ненадлежащее содержание животного в квартире?

За ненадлежащее содержание животного в квартире в Украине владельцу может грозить административный штраф, а в отдельных случаях – даже изъятие животного. Чаще всего применяют статью 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая касается нарушения правил содержания собак и кошек.

Речь идет об антисанитарии, чрезмерном количестве животных, незарегистрированных собак, постоянный шум, агрессивное поведение животного или нарушение правил выгула.

За первое нарушение владелец может получить предупреждение или штраф:

для граждан – от 170 до 340 гривен;

для должностных лиц – от 340 до 850 гривен.

Если же ситуация повторяется в течение года или животное нанесло вред людям или имуществу, штрафы возрастают:

для граждан – от 340 до 510 гривен;

для должностных лиц – от 510 до 1020 гривен.

В таких случаях также возможна конфискация животного. Отдельно закон предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными или содержание их в опасных условиях. За это могут оштрафовать:

от 3400 до 5100 гривен для граждан;

от 5100 до 8500 гривен для должностных лиц.

В более тяжелых случаях возможно даже уголовное наказание.

За что еще могут штрафовать владельцев животных?

В Украине купирование ушей и хвоста собакам запрещено, если процедура не имеет медицинских показаний. Такие действия могут расцениваться как жестокое обращение с животными и влекут за собой административную ответственность.

В соответствии со статьей 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за жестокое обращение предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен, а в отдельных случаях суд может принять решение о конфискации животного.

Запрет базируется на положениях Европейской конвенции о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала в 2013 году. В документе отмечается, что хирургические вмешательства, направленные только на изменение внешности животного, являются недопустимыми.

Под ограничения также подпадают удаление голосовых связок, зубов или когтей без ветеринарных показаний, а исключения возможны только в случае медицинской необходимости.