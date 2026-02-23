Может ли искусственный интеллект переводить язык животных: ученые поразили открытиями

Искусственный интеллект открывает новую эру изучения коммуникации животных, позволяя расшифровывать их звуки и поведенческие сигналы. Ученые уже работают над алгоритмами, которые смогут переводить язык любимцев.

Это может кардинально изменить способ общения как с домашними, так и дикими животными. Об этом сообщает NV.

Что известно о способности ИИ переводить язык животных?

В мире науки и технологий началась новая волна исследований, направленных на то, чтобы расшифровать язык животных с помощью искусственного интеллекта.

Одним из направлений являются проекты вроде инициативы, которую поддерживают исследователи из Earth Species Project – некоммерческой организации, создающей специальные модели для анализа звуков животных. Их алгоритм NatureLM, например, может определять эмоциональное состояние животного – или оно играет, или находится в стрессе – на основе акустических сигналов.

Технологические компании также участвуют в этой гонке. Китайский гигант Baidu подал патент на систему, которая имеет целью превращать вокализации животных в человеческую речь. Такая система должна будет собирать данные о звуках, поведении и физиологическом состоянии животных, а затем с помощью ИИ анализировать их, чтобы определить эмоции и смысл определенных сигналов.

Проекты вроде этого имеют потенциал не только помочь владельцам лучше понимать своих домашних любимцев, но и расширить наши знания о том, как животные общаются друг с другом в дикой природе.

Они могут подтолкнуть нас к созданию инструментов, что в будущем позволят людям и животным "говорить" друг с другом на новом уровне.

Есть ли успехи в исследованиях ученых?

Отдельные исследования уже показывают обнадеживающие результаты. Например, искусственный интеллект от DeepMind работает над анализом звуков дельфинов и исследованием структуры их коммуникации, а другие команды обнаружили многочисленные типы сигналов, которые могут иметь определенное значение в общении животных.

В то же время эксперты отмечают, что полное понимание животного "языка" – это не только вопрос технических алгоритмов, но и ограничения самой природы коммуникации. Животные не имеют языка в таком же понимании, как люди, и их звуки связаны не столько со словами, сколько с эмоциями или поведенческими сигналами.

Как отмечает Daily Mail, современные технологии уже помогают делать первые шаги в этом направлении, что открывает огромные возможности для науки, защиты природы и даже бытового общения с животными.

По прогнозам некоторых исследователей, мы можем оказаться на пороге революции в понимании наших меньших собратьев уже через 12-36 месяцев.

В то же время собаки могут понимать человеческую речь, но обычно не различают похожие слова, зато хорошо реагируют на знакомые команды.