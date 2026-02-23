Це може кардинально змінити спосіб спілкування як з домашніми, так і дикими тваринами. Про це повідомляє NV.

Що відомо про здатність ШІ перекладати мову тварин?

У світі науки та технологій розпочалася нова хвиля досліджень, спрямованих на те, щоб розшифрувати мову тварин за допомогою штучного інтелекту.

Одним із напрямків є проєкти на кшталт ініціативи, яку підтримують дослідники з Earth Species Project – некомерційної організації, що створює спеціальні моделі для аналізу звуків тварин. Їхній алгоритм NatureLM, наприклад, може визначати емоційний стан тварини – чи вона грається, чи перебуває у стресі – на основі акустичних сигналів.

Технологічні компанії також беруть участь у цій гонитві. Китайський гігант Baidu подав патент на систему, яка має на меті перетворювати вокалізації тварин в людську мову. Така система повинна буде збирати дані про звуки, поведінку й фізіологічний стан тварин, а потім за допомогою ШІ аналізувати їх, щоб визначити емоції та сенс певних сигналів.

Проєкти на зразок цього мають потенціал не лише допомогти власникам краще розуміти своїх домашніх улюбленців, а й розширити наші знання про те, як тварини спілкуються один з одним у дикій природі.

Вони можуть підштовхнути нас до створення інструментів, що в майбутньому дозволять людям і тваринам "говорити" одне з одним на новому рівні.

Чи є успіхи у дослідженнях науковців?

Окремі дослідження вже показують обнадійливі результати. Наприклад, штучний інтелект від DeepMind працює над аналізом звуків дельфінів і дослідженням структури їхньої комунікації, а інші команди виявили численні типи сигналів, що можуть мати певне значення у спілкуванні тварин.

Водночас експерти зазначають, що повне розуміння тваринної "мови" – це не лише питання технічних алгоритмів, а й обмеження самої природи комунікації. Тварини не мають мови в такому ж розумінні, як люди, і їхні звуки пов’язані не стільки зі словами, скільки з емоціями або поведінковими сигналами.

Як зазначає Daily Mail, сучасні технології вже допомагають робити перші кроки в цьому напрямку, що відкриває величезні можливості для науки, захисту природи та навіть побутового спілкування з тваринами.

За прогнозами деяких дослідників, ми можемо опинитися на порозі революції в розумінні наших менших побратимів вже через 12-36 місяців.

Водночас собаки можуть розуміти людську мову, але зазвичай не розрізняють схожі слова, натомість добре реагують на знайомі команди.