На службе с 2022 года: история собаки, которая пополнила ряды территориальной обороны

Четвероногие нередко становятся полноправными членами воинских подразделений. Сами бойцы рассказывают, что собаки и на помощь придут, и развлекут, и успокоят, и поделятся искренними эмоциями. Не стал исключением и пес Пистон, который служит в армии уже более 4 лет.

Об этой истории рассказали на странице 260-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ "Хортица".

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Как Пистон присоединился к войску?

Пес появился в батальоне весной 2022 года во время обороны района Великой Новоселки. Из-за активных боевых действий вокруг оставалось много брошенных животных, часть из которых искала убежище возле командного пункта украинских военных.

Впоследствии большинство разошлось, но Пистон остался. Он жил вместе с бойцами, делил с ними быт и прятался от обстрелов в подвале. Со временем собака стала постоянным спутником офицера с позывным "Канарис". Вместе они прошли службу во многих областях:

Запорожской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Донецкой областях.

Сегодня Пистон живет на командном пункте, где у него есть собственная будка и он пользуется уважением среди военных. Несмотря на всеобщую любовь бойцов, пес имеет своенравный характер и добросовестно выполняет роль охранника. Он внимательно следит за территорией и не делает исключений для гостей, независимо от их должностей или званий.

Это же такая порода — украинская звонковая. Он с детства приучен охранять,

– подчеркнул "Канарис".

Пес Пистон в рядах территориальной обороны: смотрите фото со страницы бригады

По словам сослуживцев, Пистон отличается не только преданностью, но и привередливостью в еде: никогда не хватает лакомства сразу, сначала тщательно его обнюхивает и только потом решает, стоит ли пробовать. За годы войны Пистон стал настоящим символом подразделения и верным другом военных, продолжая нести службу рядом с ними на пути к победе.

Отметим, что собаки служат и в ГСЧС. В эксклюзивном комментарии для 24 Канала представители Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины рассказали об обязанностях пса Чико на рабочем месте и особенностях его характера.

Службу пес начал в 2023 году и уже успел принять участие в ряде поисково-спасательных операций. На его счету — четыре спасенных человека. Один из последних успешных случаев произошёл во Львовской области, где Чико помог найти женщину, о которой не было никаких известий в течение 9 суток.