Как выглядит собака с самыми длинными ушами в мире
- Бладхаунд Тиггер попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря самым длинным ушам среди собак, длиной 34,9 и 34,2 сантиметра.
- Тиггер получил более 180 наград в своей породе и был включен в "Зал славы" бладхаундов, но умер в 2009 году.
Собака с самыми длинными ушами в мире выглядела настолько необычно, что стала легендой среди любителей животных. Его длинные, мягкие уши почти касались земли и нуждались в особом уходе.
Именно благодаря им бладхаунд Тиггер попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Что известно о "ушастике"?
Бладхаунд по имени Тиггер имел длинные, тяжелые и мягкие уши, которые свисали вдоль морды и почти касались земли во время движения. Его правое ухо имело длину 34,9 сантиметра, а левое – 34,2 сантиметра, что сделало его абсолютным рекордсменом среди собак.
Из-за такой особенности хозяевам приходилось тратить много времени на уход за ушами – их нужно было регулярно чистить и следить, чтобы они не травмировались.
Тиггер был не только рекордсменом, но и титулованным выставочным псом – он получил более 180 наград в своей породе и даже попал в "Зал славы" бладхаундов.
К сожалению, знаменитый пес умер в 2009 году, но его рекорд до сих пор остается одним из самых известных среди собак в мире.
Бладхаунд Тиггер / Фото Книга рекордов Гиннеса
Собаки с большими ушами: почему люди так их любят?
Ученые из Университета Джеймса Мэдисона в Техасе показали 124 участникам эксперимента изображения собаки. На одной фотографии она была рыжей, а на другой – черной. Затем были два снимка, на одном из которых у нее были висячие уши, а на другом – заостренные.
Большая часть наблюдателей сказала, что собаки с рыжей шерстью и висячими ушами представляются им более милыми, побуждающими к общению и эмоционально устойчивыми, чем с черной шерстью и заостренными ушами.
Специалист Элинор К. Карлссон отмечает, что нет исследований, которые показывают, что собаки с заостренными ушами менее дружелюбны, чем с висячими. По ее версии, люди основывают свое мнение на прошлом опыте. Например, золотистые ретриверы – самая распространенная порода в США, и поэтому для многих они более привычны и предсказуемы.
Кроме того, по мнению ученых, собаки с вертикальными ушами могут ассоциироваться со служебными, которые выполняют серьезные задачи.
Невероятные собаки, которые попали в Книгу рекордов
Собака Оззи из Оклахома-Сити установил мировой рекорд Гиннеса по по самому длинному языку среди собак, который составляет 19,89 сантиметра. Его владелица, Анджела Пик, отмечает, что, несмотря на длину языка, Оззи не имеет медицинских проблем и ведет активный образ жизни.
Самой низкой собакой в мире признана чихуахуа по имени Перл, ее рост составляет около 9 сантиметров. Несмотря на миниатюрные размеры, Перл активная, здоровая и имеет яркий характер, что типично для мелких пород.
Самой большой собакой на свете является немецкий дог, по имени Реджи, рост которого составляет 1,007 метра. Реджи по размерам похож на небольшой стол.