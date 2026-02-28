Сеть тронул четвероногий водитель 18 трамвая в Киеве
- В столице в одном из трамваев пассажиры встретили собаку.
- Видео с этим ним набрало популярность в Threads, где пользователи делились впечатлениями и шутили о "самом красивом кондукторе".
Появление хвостатых питомцев в общественных местах зачастую может вызвать улыбку у людей. Такое произошло и среди киевлян, которые получили дозу восхищения, выбрав для своей поездки 18-й трамвай. Там их встретил почтенный и очень милый песик.
Люди сразу же стали делиться впечатлениями от встречи с хвостатым в трамвае. Пользователи Threads забросали собаку комплиментами и сами захотели прокатиться с ней в транспорте.
Что известно о собаке в 18-м трамвае столицы?
С 26 февраля в Киеве постепенно восстанавливают работу электротранспорта. На маршруты вышли некоторые трамваи, в том числе и 18-й.
На днях пользовательница Марина Подлесная распространила на своих страницах видео с поездки этим трамваем. На снятых ею кадрах собака послушно и важно сидит рядом с местом водителя. Сам мужчина тем временем с удовольствием гладит собаку.
Ничего милее вы сегодня не увидите,
– поделилась эмоциями Марина.
Пес-водитель 18-го трамвая столицы: смотрите милое видео
Сообщение о лайке в Threads стремительно набрало тысячи просмотров, а также море лайков и комментариев. Некоторые из пользователей и себе делился собственным опытом встречи с пушистым водителем трамвая.
Пес в 18-м трамвае в Киеве / Фото пользовательницы sabinka___l
Другие комментаторы шутили, что это, мол, "самый красивый кондуктор", а его серьезный взгляд у некоторых вызвал сомнения, достойны ли они ехать в этом транспорте.
Кто-то также предполагал, что песика, вероятно, не с кем оставить дома, поэтому водитель трамвая взял его с собой на работу, как маленького ребенка.
Какие еще четвероногие получили популярность в сети?
Зимние Олимпийские игры 2026 прошли не без участия собак. В частности собака по имени Эрколе Димай был официально аккредитован сотрудником на одном из объектов. Его служба на соревнованиях привлекла внимание тысяч зрителей.
Среди четвероногих любимцев в интернете особенно известен полосатый бело-серый кот Шайба. В 2022 году военные ВСУ нашли на юге Украины двух брошенных полуторамесячных котят и забрали их в подразделение. Один из них, Шайбик, быстро вырос в крепкого кота с отличным аппетитом, ходил с бойцами на позиции и "стерег" окопы. Его видео стали вирусными, а благодаря популярности кота удалось собрать около 80 тысяч долларов на технику для фронта.
Со своей стороны 8-летний новошотландский ретривер Инди получил премию за лучшую роль в жанре ужасов за фильм "Хороший мальчик".