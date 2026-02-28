Сеть тронул четвероногий водитель 18 трамвая в Киеве

Появление хвостатых питомцев в общественных местах зачастую может вызвать улыбку у людей. Такое произошло и среди киевлян, которые получили дозу восхищения, выбрав для своей поездки 18-й трамвай. Там их встретил почтенный и очень милый песик.

Люди сразу же стали делиться впечатлениями от встречи с хвостатым в трамвае. Пользователи Threads забросали собаку комплиментами и сами захотели прокатиться с ней в транспорте.

Что известно о собаке в 18-м трамвае столицы?

С 26 февраля в Киеве постепенно восстанавливают работу электротранспорта. На маршруты вышли некоторые трамваи, в том числе и 18-й.

На днях пользовательница Марина Подлесная распространила на своих страницах видео с поездки этим трамваем. На снятых ею кадрах собака послушно и важно сидит рядом с местом водителя. Сам мужчина тем временем с удовольствием гладит собаку.

Ничего милее вы сегодня не увидите,

– поделилась эмоциями Марина.

Пес-водитель 18-го трамвая столицы: смотрите милое видео

Сообщение о лайке в Threads стремительно набрало тысячи просмотров, а также море лайков и комментариев. Некоторые из пользователей и себе делился собственным опытом встречи с пушистым водителем трамвая.



Пес в 18-м трамвае в Киеве / Фото пользовательницы sabinka___l

Другие комментаторы шутили, что это, мол, "самый красивый кондуктор", а его серьезный взгляд у некоторых вызвал сомнения, достойны ли они ехать в этом транспорте.

Кто-то также предполагал, что песика, вероятно, не с кем оставить дома, поэтому водитель трамвая взял его с собой на работу, как маленького ребенка.

