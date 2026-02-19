Собака победно "ворвалась" на лыжную гонку во время Олимпийских игр в Италии

Четвероногие уже не впервые приобщаются к Олимпийским играм и удивляют своими спортивными достижениями. Так, во время женской командной спринтерской гонки свободным стилем на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии зрители стали свидетелями неожиданного и забавного момента с участием собаки.

Он активно присоединился к финальному рывку вместе с атлетками. Случай не смог оставить интернет-пользователей в стороне, поэтому песик сразу стал звездой соцсетей. Об этом написали, в том числе и в CNN.

Как четвероногий принял участие в лыжной гонке?

На видео с трансляции видно, как радостная собака бежит вслед за двумя лыжницами во время решающего спурта. Трибуны взорвались смехом и аплодисментами, когда хвостатый "спортсмен" вместе с атлетками пересек финишную линию.

Собака приняла участие в лыжной гонке на Олимпиаде: смотрите видео

После этого пес начал с интересом обнюхивать трассу и снаряжение, тогда как участницы гонки растерянно оглядывались на своего неожиданного соперника.

Что известно о хвостатом спринтере?

Как сообщает NPR, героем курьезного эпизода стал двухлетний чехословацкий волкособ по имени Назгул. Он сбежал из дома неподалеку трассы случайно "присоединился" к соревнованиям, сначала появившись во время квалификации, а затем снова выбежав на дистанцию уже во время командного спринта.

На кадрах, что быстро распространились в соцсетях, видно, как Назгул мчится на полной скорости позади спортсменок, а также преследует дистанционно управляемую телевизионную камеру, которая двигалась вдоль трассы. Публика восприняла его появление с юмором, а комментаторы не скрывали удивления.

По информации NPR, организаторы оперативно поймали собаку без инцидентов и вернули домой, где она живет с хозяевами.

Владелец рассказал журналистам, что в то утро Назгул был особенно взволнован, потому что видел, как люди куда-то отправляются.

Мне кажется, он просто хотел пойти за нами. Он всегда ищет компанию,

– отметил хозяин.

Одна из спортсменок призналась, что сначала даже не поняла, что происходит, и подумала, что ей привиделось. Несмотря на неожиданную конкуренцию, гонку удалось завершить без помех, а пес мгновенно стал неофициальной звездой дня.

Что еще известно о собаках на Олимпийских играх?