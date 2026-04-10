Такса с ирокезом влюбилась в птичку с такой же прической: в сети завирусилось трогательное видео

Некоторые из лучших историй любви начинаются со случайной встречи, когда между двумя существами сразу возникает особая искра. Такие моменты судьбы часто объединяют совсем неожиданных "партнеров", ведь сердцу не прикажешь.

Этими двумя стали песик породы такса и корелла – птичка, которую он встретил во время прогулки. Их совместную историю осветили на странице yunabugs в Instagram.

Как такса влюбилась в птичку?

Эйнштейн – жесткошерстная такса во время прогулки с хозяйкой вдруг увидел очаровательного кореллу. И это была любовь с первого взгляда.

Справочно: корелла, или нимфа, - среднего размера попугай из семейства какаду, происходящий из Австралии. Эти птички имеют яркий хохолок на голове и нежное серое или желтое оперение.

Песик с забавным "ирокезом" на голове мгновенно влюбился в птичку с такой же прической и, кажется, сразу решил, что они созданы друг для друга. Кадры встречи животных собрали десятки тысяч лайков в сети и восхитили пользователей милой историей.

Хозяйка часто делится моментами со своими энергичными любимцами. Но особенно приятно видеть, как Эйнштейн проводит время наедине с ней. Он очень ласковый и добрый, поэтому неудивительно, что между ним и птичкой возник такой милый контакт.

Могут ли собаки дружить с птицами?

У ParadePets рассказали, что хоть эта история выглядит очень трогательно, подобная "дружба" – скорее исключение. Таксы от природы охотники с сильным инстинктом преследования мелкой добычи. Они могут воспринимать домашних птиц как потенциальную добычу и действовать в соответствии со своими инстинктами. Конечно, каждая собака имеет свой характер, но сочетание "такса + птица" не всегда является безопасным.

Если вы планируете держать вместе этих животных, специалисты отмечают, что важно учитывать поведение собаки и обязательно контролировать их контакты. Несмотря на это, история Эйнштейна и его пернатой симпатии – настоящая сказка, которая доказывает, что иногда даже самые неожиданные знакомства могут быть очень нежными и особенными.

Кстати, как объяснили эксперты из American Kennel Club, такса – это одна из самых узнаваемых пород собак с длинным телом, короткими лапами и энергичным характером. Она бывает двух размеров (стандартная и миниатюрная) и трех типов шерсти: гладкая, жесткая и длинная.



Эти собаки умные, бдительные и имеют громкий лай, поэтому хорошо выполняют роль сторожей. Хотя они не созданы для интенсивных нагрузок, зато выносливы и готовы к активностям.

