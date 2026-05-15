В сети стремительно набирает популярность новый тест IQ для собак, который позволяет владельцам проверить уровень интеллекта своих питомцев прямо дома. Серия простых заданий оценивает память, логику, внимательность, пространственное мышление и способность животного решать проблемы.

Методика, создана Omni Calculator, уже вызвала оживленное обсуждение среди владельцев собак и даже получила оценку от одного из самых известных исследователей собачьего интеллекта.

Смотрите также В Украине создали уникальное приложение, которое находит потерянных животных по фото

Кто и зачем разработал тест?

Новый тест для оценки интеллекта собак. Его основой стали исследования психолога и эксперта по поведению собак Стэнли Кореном, автора известной книги The Intelligence of Dogs. Именно Корен еще много лет назад популяризировал идею о том, что интеллект собак можно оценивать с помощью специальных когнитивных тестов.

В комментарии для Newsweek исследователь заявил, что узнал большинство упражнений в новом тесте. По его словам, семь задач являются вариацией классической системы из 12 тестов, которую он описывал в ранних изданиях своей книги.

В то же время главное отличие заключается в способе оценки результатов. Новый тест распределяет собак по категориям – от "гения" до "очень способного" или "среднего уровня".

Как пройти тест?

Экзамен состоит из семи коротких заданий, которые владельцы могут провести самостоятельно дома. Все упражнения направлены на проверку различных когнитивных навыков животного.

Одно из заданий проверяет способность собаки решать проблемы. На голову животному кладут легкое полотенце и смотрят, как быстро оно поймет, как освободиться. Другой тест оценивает так называемое "постоянное присутствие объекта" – собаке показывают лакомство, прячут его под тканью и наблюдают, сможет ли животное быстро понять, где именно спрятана еда.

Также проверяют кратковременную память. Для этого лакомство прячут под одной из трех чашек, после чего собаку ненадолго отводят в сторону. Затем животное должно вспомнить, где именно лежит лакомство. Еще одно задание касается пространственного мышления. Собака видит лакомство за препятствием и должна понять, что нужно обойти барьер, а не пытаться пройти сквозь него.

Отдельно тестируют логику. Лакомства кладут под мебель так, чтобы достать их можно было только лапой. Исследователи оценивают, насколько быстро собака меняет тактику и адаптируется к ситуации. Также в тест входит проверка слуховой реакции.

Хозяин произносит случайное слово тем же тоном, которым обычно зовет собаку, а затем называет ее имя. Это позволяет оценить, насколько хорошо животное различает знакомые сигналы. Последнее задание связано с памятью на звуки и ассоциации. Например, собака должна узнать лязг ключей и понять, что хозяин собирается выходить из дома.

Что означают результаты?

После прохождения всех семи испытаний баллы суммируют. Если собака набирает от 30 до 35 баллов, ее считают "собачьим гением" – это означает высокий уровень памяти, быстрое обучение и отличные навыки решения проблем.

Результат от 20 до 29 баллов соответствует категории "отличный студент". Такие собаки хорошо поддаются дрессировке и быстро обучаются новому, хотя иногда могут терять концентрацию.

От 10 до 19 баллов – это "обычная собака". Авторы теста подчеркивают, что это абсолютно нормальный результат для большинства домашних любимцев, которые больше ценят игру, ласку и общение, чем сложные головоломки.

Менее 10 баллов получают так называемые "беззаботные" собаки. Это не значит, что пес "неумный" – просто он менее мотивирован к выполнению задач или больше ориентирован на эмоциональный контакт с хозяином.

Какие породы собак являются самыми умными?

Большинство очень сообразительных собак одновременно являются чрезвычайно энергичными. Они нуждаются как в физических нагрузках, так и в умственных вызовах. Без этого скука может подтолкнуть их к нежелательному озорному поведению.