Разработчик Денис Лищук уверяет, что это может значительно упростить поиск и возвращение животных домой.
Как работает приложение?
Украинский разработчик Денис Лищук представил сервис PetRadar, который помогает находить потерянных домашних любимцев с помощью искусственного интеллекта. Сервис уже доступен для пользователей и работает бесплатно.
В основе PetRadar – нейросети, которые анализируют изображения животных. Система распознает морду, формирует так называемый "визуальный отпечаток" и ищет совпадения среди других зарегистрированных животных поблизости. По словам разработчика, технология подобна распознаванию человеческих лиц, но адаптирована специально для животных. Это позволяет избежать ручного просмотра десятков или сотен объявлений в соцсетях.
Платформа предлагает сразу несколько функций для пользователей:
- возможность сообщить о потерянном животном;
- публикацию объявлений о найденных питомцах;
- доступ к базе животных поблизости;
- автоматические оповещения владельцам о возможных совпадениях;
- создание PDF-флаеров с QR-кодом для распространения;
- поддержку 23 языков.
Благодаря этому сервис может работать не только в Украине, но и быть полезным для пользователей из других стран.
Приложение по поиску животных / Фото Денис Лищук
Разработчик отмечает, что ключевым вызовом для PetRadar пока является не технология, а ее популяризация. Чем больше пользователей добавляют объявления о найденных или потерянных животных, тем эффективнее работает система. Именно поэтому автор призывает украинцев активно пользоваться сервисом и наполнять базу данных.
Почему во время войны увеличилось количество исчезновений домашних любимцев?
Во время полномасштабной войны в Украине значительно возросло количество случаев исчезновения домашних животных, и ветеринар Михаил Билецкий в комментарии "УП.Жизнь" объясняет это комплексом факторов, связанных со стрессом и опасностью. Главной причиной являются сильные раздражители: взрывы, сирены и другие громкие звуки, которые вызывают у животных панику и заставляют их бежать.
Особенно чувствительно на это реагируют собаки, которые могут терять контроль над поведением и выбегать из дома или срываться с поводка. Коты, в свою очередь, имеют еще более чувствительный слух и могут реагировать даже на вибрации, поэтому часто прячутся или пытаются убежать при первых признаках опасности.
Дополнительным фактором являются эвакуации и переезды, во время которых животные оказываются в незнакомой среде, теряются или убегают из-за страха. Большое скопление людей и животных в убежищах также усиливает стресс и повышает риск побега. Еще одна причина – эмоциональное состояние самих владельцев. Животные чувствуют тревогу человека и перенимают ее, что лишь усиливает их реакцию на опасность.
В некоторых случаях стресс может переходить в посттравматический синдром, который сопровождается резким изменением поведения, агрессией или желанием спрятаться любой ценой. Также во время обстрелов повреждаются дома, из-за чего животные физически оказываются на улице и теряются.
В условиях хаоса владельцы не всегда могут сразу найти любимца или даже заметить момент его побега. Хозяевам советуют особенно внимательно следить за любимцами во время тревог, использовать адресники и по возможности чипировать животных.
Какие еще есть полезные приложения для владельцев животных?
В Киеве презентовали интерактивную петфрендли-карту с 450 локациями, дружественными к домашним животным, включая площадки для выгула, кафе и ветеринарные клиники. Она содержит подробную информацию об условиях пребывания с собаками, а бизнесы могут добавлять свои локации для поддержки pet-friendly культуры.
В Украине заработало мобильное приложение "Дом спасенных животных", которое создали на базе одноименного львовского приюта. Сервис позволяет пользователям стать онлайн-опекунами животных и помогать им финансово, даже находясь в другом городе или стране.