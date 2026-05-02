Разработчик Денис Лищук уверяет, что это может значительно упростить поиск и возвращение животных домой.

Смотрите также Без хаоса в уходе: в Украине появится приложение для владельцев животных

Как работает приложение?

Украинский разработчик Денис Лищук представил сервис PetRadar, который помогает находить потерянных домашних любимцев с помощью искусственного интеллекта. Сервис уже доступен для пользователей и работает бесплатно.

В основе PetRadar – нейросети, которые анализируют изображения животных. Система распознает морду, формирует так называемый "визуальный отпечаток" и ищет совпадения среди других зарегистрированных животных поблизости. По словам разработчика, технология подобна распознаванию человеческих лиц, но адаптирована специально для животных. Это позволяет избежать ручного просмотра десятков или сотен объявлений в соцсетях.

Платформа предлагает сразу несколько функций для пользователей:

возможность сообщить о потерянном животном;

публикацию объявлений о найденных питомцах;

доступ к базе животных поблизости;

автоматические оповещения владельцам о возможных совпадениях;

создание PDF-флаеров с QR-кодом для распространения;

поддержку 23 языков.

Благодаря этому сервис может работать не только в Украине, но и быть полезным для пользователей из других стран.

Приложение по поиску животных / Фото Денис Лищук

Разработчик отмечает, что ключевым вызовом для PetRadar пока является не технология, а ее популяризация. Чем больше пользователей добавляют объявления о найденных или потерянных животных, тем эффективнее работает система. Именно поэтому автор призывает украинцев активно пользоваться сервисом и наполнять базу данных.

Почему во время войны увеличилось количество исчезновений домашних любимцев?

Во время полномасштабной войны в Украине значительно возросло количество случаев исчезновения домашних животных, и ветеринар Михаил Билецкий в комментарии "УП.Жизнь" объясняет это комплексом факторов, связанных со стрессом и опасностью. Главной причиной являются сильные раздражители: взрывы, сирены и другие громкие звуки, которые вызывают у животных панику и заставляют их бежать.

Особенно чувствительно на это реагируют собаки, которые могут терять контроль над поведением и выбегать из дома или срываться с поводка. Коты, в свою очередь, имеют еще более чувствительный слух и могут реагировать даже на вибрации, поэтому часто прячутся или пытаются убежать при первых признаках опасности.

Дополнительным фактором являются эвакуации и переезды, во время которых животные оказываются в незнакомой среде, теряются или убегают из-за страха. Большое скопление людей и животных в убежищах также усиливает стресс и повышает риск побега. Еще одна причина – эмоциональное состояние самих владельцев. Животные чувствуют тревогу человека и перенимают ее, что лишь усиливает их реакцию на опасность.

В некоторых случаях стресс может переходить в посттравматический синдром, который сопровождается резким изменением поведения, агрессией или желанием спрятаться любой ценой. Также во время обстрелов повреждаются дома, из-за чего животные физически оказываются на улице и теряются.

В условиях хаоса владельцы не всегда могут сразу найти любимца или даже заметить момент его побега. Хозяевам советуют особенно внимательно следить за любимцами во время тревог, использовать адресники и по возможности чипировать животных.

Какие еще есть полезные приложения для владельцев животных?