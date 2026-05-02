Розробник Денис Ліщук запевняє, що це може значно спростити пошук і повернення тварин додому.

Як працює застосунок?

Український розробник Денис Ліщук презентував сервіс PetRadar, який допомагає знаходити загублених домашніх улюбленців за допомогою штучного інтелекту. Сервіс уже доступний для користувачів і працює безкоштовно.

В основі PetRadar – нейромережі, які аналізують зображення тварин. Система розпізнає морду, формує так званий "візуальний відбиток" і шукає збіги серед інших зареєстрованих тварин поблизу. За словами розробника, технологія подібна до розпізнавання людських облич, але адаптована спеціально для тварин. Це дозволяє уникнути ручного перегляду десятків або сотень оголошень у соцмережах.

Платформа пропонує одразу кілька функцій для користувачів:

можливість повідомити про загублену тварину;

публікацію оголошень про знайдених улюбленців;

доступ до бази тварин поблизу;

автоматичні сповіщення власникам про можливі збіги;

створення PDF-флаєрів із QR-кодом для поширення;

підтримку 23 мов.

Завдяки цьому сервіс може працювати не лише в Україні, а й бути корисним для користувачів з інших країн.

Застосунок з пошуку тварин / Фото Денис Ліщук

Розробник зазначає, що ключовим викликом для PetRadar наразі є не технологія, а її популяризація. Чим більше користувачів додають оголошення про знайдених або загублених тварин, тим ефективніше працює система. Саме тому автор закликає українців активно користуватися сервісом і наповнювати базу даних.

Чому під час війни побільшало зникнень домашніх улюбленців?

Під час повномасштабної війни в Україні значно зросла кількість випадків зникнення домашніх тварин, і ветеринар Михайло Білецький у коментарі "УП.Життя" пояснює це комплексом факторів, пов’язаних зі стресом та небезпекою. Головною причиною є сильні подразники: вибухи, сирени та інші гучні звуки, які викликають у тварин паніку і змушують їх тікати.

Особливо чутливо на це реагують собаки, які можуть втрачати контроль над поведінкою та вибігати з дому або зриватися з повідка. Коти, своєю чергою, мають ще більш чутливий слух і можуть реагувати навіть на вібрації, тому часто ховаються або намагаються втекти при перших ознаках небезпеки.

Додатковим фактором є евакуації та переїзди, під час яких тварини опиняються в незнайомому середовищі, губляться або тікають через страх. Велике скупчення людей і тварин у сховищах також посилює стрес і підвищує ризик втечі. Ще одна причина – емоційний стан самих власників. Тварини відчувають тривогу людини та переймають її, що лише підсилює їхню реакцію на небезпеку.

У деяких випадках стрес може переходити у посттравматичний синдром, який супроводжується різкою зміною поведінки, агресією або бажанням сховатися за будь-яку ціну. Також під час обстрілів пошкоджуються будинки, через що тварини фізично опиняються на вулиці та губляться.

В умовах хаосу власники не завжди мають змогу одразу знайти улюбленця або навіть помітити момент його втечі. Господарям радять особливо уважно стежити за улюбленцями під час тривог, використовувати адресники та за можливості чипувати тварин.

