Застосунок уже проходить фінальну перевірку перед релізом у магазинах додатків. Про це повідомляють розробники у соцмережах.

Як працює застосунок?

Українські розробники представили новий мобільний застосунок PetCare Family, який дозволяє систематизувати спільний догляд за домашніми тваринами. Ідея створення сервісу виникла через особисту потребу – розробники зізнаються, що самі плуталися у графіках годування, прогулянок і процедур для своїх улюбленців.

Застосунок об’єднує всі важливі аспекти догляду в одному місці: від історії здоров’я до щоденного раціону та активності тварини. Однією з ключових функцій є синхронізація профілю улюбленця між усіма членами родини: користувачі можуть бачити дії один одного в реальному часі, залишати коментарі та реагувати на події.

Основні можливості застосунку:

синхронізація даних між усіма членами родини у реальному часі;

контроль денного раціону та нагадування про годування;

прогноз запасів корму і сповіщення про необхідність покупки;

облік щеплень, процедур і візитів до ветеринара;

трекер гігієни (чистка зубів, стрижка кігтів, купання);

створення спільних списків покупок для тварини.

Окрему увагу приділено харчуванню: система контролює денну норму корму, нагадує про час наступного годування та навіть прогнозує, на скільки днів вистачить запасів. Також застосунок завчасно повідомляє про необхідність купити нову пачку корму.

У розділі здоров’я користувачі можуть фіксувати щеплення, обробки від паразитів та візити до ветеринара. Передбачені гнучкі нагадування, які допомагають не пропустити важливі процедури.

Наразі застосунок проходить фінальну перевірку перед публікацією у Google Play та App Store. Реліз очікується найближчим часом, після чого він стане доступним для широкого кола користувачів.

Розробники наголошують, що їхня мета – зробити догляд за тваринами більш системним і зручним, щоб уникнути пропущених процедур, подвійних годувань чи плутанини між членами родини.

Які ще корисні додатки є для "педс перентсів"?

Це один із найпопулярніших застосунків для комплексного догляду за домашніми улюбленцями. Він дозволяє зберігати медичні дані тварини, включно з вакцинаціями, ліками та візитами до ветеринара.

У застосунку є нагадування про процедури, що допомагає не пропустити важливі дати. Також можна відстежувати вагу, активність і загальний стан здоров’я улюбленця. Зручно, що всі дані можна легко показати ветеринару прямо зі смартфона.

Цей застосунок створений, щоб об’єднати всі аспекти догляду за твариною в одному місці. Тут можна зберігати документи, планувати візити до ветеринара та відслідковувати графік щеплень.

Також він допомагає знайти послуги для тварин – наприклад, грумінг або ветеринарні клініки. Окрім цього, користувач отримує нагадування про важливі процедури, що значно спрощує щоденний догляд.

Цей застосунок більше орієнтований на безпеку тварини. Він дозволяє створити цифровий профіль улюбленця та додати QR-код, за допомогою якого можна швидко знайти власника у разі зникнення. Також сервіс має глобальну базу даних і допомагає швидше повернути загублених тварин. Деякі функції навіть дозволяють відстежувати місцезнаходження улюбленця в реальному часі.

