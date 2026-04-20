Приложение уже проходит финальную проверку перед релизом в магазинах приложений. Об этом сообщают разработчики в соцсетях.

Как работает приложение?

Украинские разработчики представили новое мобильное приложение PetCare Family, которое позволяет систематизировать совместный уход за домашними животными. Идея создания сервиса возникла из-за личной потребности – разработчики признаются, что сами путались в графиках кормления, прогулок и процедур для своих любимцев.

Приложение объединяет все важные аспекты ухода в одном месте: от истории здоровья до ежедневного рациона и активности животного. Одной из ключевых функций является синхронизация профиля питомца между всеми членами семьи: пользователи могут видеть действия друг друга в реальном времени, оставлять комментарии и реагировать на события.

Основные возможности приложения:

синхронизация данных между всеми членами семьи в реальном времени;

контроль дневного рациона и напоминание о кормлении;

прогноз запасов корма и оповещение о необходимости покупки;

учет прививок, процедур и визитов к ветеринару;

трекер гигиены (чистка зубов, стрижка когтей, купание);

создание совместных списков покупок для животного.

Отдельное внимание уделено питанию: система контролирует дневную норму корма, напоминает о времени следующего кормления и даже прогнозирует, на сколько дней хватит запасов. Также приложение заблаговременно сообщает о необходимости купить новую пачку корма.

В разделе здоровья пользователи могут фиксировать прививки, обработки от паразитов и визиты к ветеринару. Предусмотрены гибкие напоминания, которые помогают не пропустить важные процедуры.

Сейчас приложение проходит финальную проверку перед публикацией в Google Play и App Store. Релиз ожидается в ближайшее время, после чего оно станет доступным для широкого круга пользователей.

Разработчики отмечают, что их цель – сделать уход за животными более системным и удобным, чтобы избежать пропущенных процедур, двойных кормлений или путаницы между членами семьи.

Какие еще полезные приложения есть для "педс перентсов"?

Это одно из самых популярных приложений для комплексного ухода за домашними любимцами. Оно позволяет хранить медицинские данные животного, включая вакцинации, лекарствами и визитами к ветеринару.

В приложении есть напоминание о процедурах, что помогает не пропустить важные даты. Также можно отслеживать вес, активность и общее состояние здоровья любимца. Удобно, что все данные можно легко показать ветеринару прямо со смартфона.

Это приложение создано, чтобы объединить все аспекты ухода за животным в одном месте. Здесь можно хранить документы, планировать визиты к ветеринару и отслеживать график прививок.

Также он помогает найти услуги для животных – например, груминг или ветеринарные клиники. Кроме этого, пользователь получает напоминание о важных процедурах, что значительно упрощает ежедневный уход.

Это приложение больше ориентирован на безопасность животного. Оно позволяет создать цифровой профиль любимца и добавить QR-код, с помощью которого можно быстро найти владельца в случае исчезновения. Также сервис имеет глобальную базу данных и помогает быстрее вернуть потерянных животных. Некоторые функции даже позволяют отслеживать местонахождение любимца в реальном времени.

