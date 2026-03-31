Огромный пес Джампер ходит по заведениям Киева: опасен ли тибетский мастиф
- Тибетский мастиф, известен своим огромным телосложением, часто гуляет по Киеву и посещает различные заведения, привлекая внимание людей.
- Эта порода собак может весить более 45 килограммов, однако при правильном воспитании тибетские мастифы очень вежливы и общительны.
Тибетский мастиф – одна из самых больших пород собак. Но это не мешает песику по имени Джампер свободно прогуливаться по улицам Киева, ходить в различные заведения и собирать на себе сотни восхищенных взглядов.
О жизни тибетского мастифа Джампера рассказывают на странице dzamper.top в TikTok.
Как Джампер ходит по кафе?
Собака прекрасно чувствует себя в компании людей. Он вежливо соглашается на фотосессии с детьми во время своих прогулок по столице, ведь далеко не каждый день можно увидеть собачку, похожую на медведя.
Любит Джампер и посетить заведения, чтобы разделить трапезу со своими хозяевами. Несмотря на свои действительно впечатляющие размеры, собака ведет себя вежливо и порой сама похожа на малыша.
Тибетский мастиф зашел за кофе: смотрите видео
В комментариях пользователи сети активно засыпают Джампера комплиментами, отмечая его красоту и сообразительность. Кто-то даже сравнивает собаку с легендарным Альфом, героем одноименного ситкома.
Извиняюсь,а где трон королевский? Хоть бы стульчик поставили,
– отреагировала на видео одна из пользовательниц.
Что известно о породе тибетского мастифа?
Эксперты из American Kennel Club рассказали, что тибетские мастифы могут достигать более 66 сантиметров в холке и весить более 45 килограммов. Описывая эту породу, сложно обойтись без слов "мощный", "мускулистый", "массивный" и "крепкий".
При этом они довольно ловкие и способны быстро реагировать на угрозу. Их широкая голова, высоко посаженные V-образные уши и выразительные карие глаза придают им благородный и мудрый вид.
Интересно! Тибетцы верят, что тибетские мастифы имеют души монахов и монахинь, которые не были достаточно совершенными, чтобы переродиться людьми или попасть в Шамбалу (небесный мир).
Древний тибетский мастиф считается одной из лучших сторожевых собак. Эти крупные, густо покрытые шерстью животные дома ведут себя спокойно и уравновешенно, преданные своей семье, но настороженные и территориальные по отношению к чужим.
Тибетский мастиф может проявлять агрессию в случае провокации, ведь имеет сильный инстинкт защиты хозяина и остро реагирует на незнакомцев. В то же время при правильной социализации и воспитании такое поведение случается редко.
