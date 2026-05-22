Что нужно купить перед появлением щенка: полный список для будущих владельцев

Появление щенка в доме – это не только радостное событие, но и большая ответственность для будущих владельцев. Чтобы адаптация нового питомца прошла спокойно и без стресса, важно заранее подготовить жилье и приобрести базовые вещи для ухода и безопасности.

Эксперты American Kennel Club советуют составить отдельный список необходимых покупок еще до того, как собака переступит порог нового дома.

Что стоит приобрести для щенка?

Перед приездом щенка в доме должны быть:

лежак или отдельное место для сна;

миски для еды и воды;

корм, соответствующий возрасту и породе;

поводок, ошейник или шлейка ошейник или шлейка;

адресник с контактами владельца;

переноска или клетка для адаптации и транспортировки;

игрушки для жевания и активных игр;

пакеты для уборки и средства для очистки поверхностей.

Специалисты советуют выбирать металлические или керамические миски, ведь они являются более гигиеничными и долговечными.

Перед появлением собаки владельцам рекомендуют проверить помещение и убрать опасные вещи. Особенно это касается щенков, которые активно исследуют пространство и могут грызть предметы. В зоне риска провода и зарядные устройства, бытовая химия, лекарства, токсичные комнатные растения, мелкие предметы, которые легко проглотить.

Эксперты также советуют установить защитные ворота или ограничители доступа к отдельным комнатам.

Щенки нуждаются не только в отдыхе, но и постоянной активности. Во время смены зубов они могут портить мебель, обувь или другие вещи, поэтому специальные жевательные игрушки являются необходимостью, а не развлечением.

Лучше всего подходят:

резиновые игрушки;

канаты для жевания;

специальные косточки для собак;

интерактивные игрушки для развития.

При этом ветеринары советуют избегать слишком мелких предметов, которые могут представлять опасность для животного.

Как адаптировать щенка к новому дому?

Собаки часто очень педантичны в быту. Они не любят есть там, где ходят в туалет, и наоборот – справлять нужду возле места для еды. Именно поэтому новому любимцу стоит сразу показать отдельные зоны для сна, кормления и хождения в туалет.

Если щенок уже приучен заводчиком к пеленке, он довольно быстро поймет новые правила и адаптируется к новому месту. После дороги не стоит сразу перегружать малыша знакомством со всем домом. Лучше дать ему возможность успокоиться, обнюхать пространство и немного отдохнуть.

Как рассказывает владелец собаки и тренер Labr, щенки спят очень много, поэтому важно создать для них спокойное и безопасное место. Хорошо, если рядом будет вещь с запахом матери или питомника – это поможет собаке чувствовать себя менее одинокой.

"Покажите, что он не один. Покажите, что вы любите его и заботитесь", – говорит эксперт.

После сна можно постепенно знакомить собаку с новым домом. Не нужно носить его на руках по каждой комнате и заставлять все нюхать. Пусть щенок сам исследует пространство в комфортном для себя темпе.

Одним из самых сложных моментов для владельцев часто становится именно первая ночь. Щенок может скалить, плакать и проситься ближе к людям, ведь еще вчера он был рядом с мамой и другими собаками. Владельцам стоит быть готовыми к бессонной ночи и большому количеству эмоций. В то же время важно не оставлять малыша полностью без внимания. Собаку можно погладить, успокоить и побыть рядом, пока он засыпает.

Помните, что с первого дня вы должны показать, что вы хозяин в этом доме. Не такой хозяин, которого нужно бояться, а такой хозяин, который любит и заботится,

– говорит тренер.

Кинолог отмечает: главное в первые дни – терпение, спокойствие и последовательность. Именно тогда между человеком и собакой начинает формироваться настоящее доверие, которое впоследствии перерастает в прочную связь на годы.

Действительно ли иметь собаку – это дорого?

В Украине содержание собаки в среднем обходится владельцам в примерно 17 200 гривен в год. Такие данные приводят аналитики рынка товаров для животных, отмечая, что расходы на собак выше, чем на кошек.

Основными статьями расходов остаются корм, ветеринарный уход, профилактические средства и аксессуары для прогулок. Владельцы все чаще покупают для собак не только базовые товары, но и специализированное питание, витамины, лакомства и средства для ухода за шерстью и зубами.

Кроме того, популярности набирают автоматические кормушки, смарт-поилки и разнообразную одежду для животных. Эксперты отмечают, что именно собаки требуют большего количества дополнительных расходов из-за необходимости амуниции, поводков, игрушек и товаров для активного досуга. Поэтому средние расходы на собак примерно на 12% выше, чем на котов.

В то же время украинцы все чаще воспринимают домашних любимцев как полноценных членов семьи, поэтому готовы вкладывать больше средств в комфорт и здоровье животных. Особое внимание владельцы уделяют профилактике заболеваний, регулярным осмотрам у ветеринара и качественному питанию.