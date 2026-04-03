10 проверенных способов занять собаку, чтобы она не скучала и не уничтожала все на своем пути

Скука у собак может приводить к серьезным проблемам с поведением – от порчи мебели до чрезмерного лая. Животным необходима ежедневная умственная и физическая активность.

Ветеринары Dogster назвали 10 проверенных способов, которые помогут занять собаку и сохранить спокойствие в доме.

Смотрите также Секрет послушания: ученые нашли идеальную тактику, которая заставит собак выполнять все команды

Чем занять собаку?

Скука у собак часто становится причиной разрушительного поведения, однако эту проблему можно решить правильным подходом к ежедневным активностям.

Охота за сокровищами

Один из самых простых способов занять собаку – спрятать корм или лакомства в разных местах в доме. Животное будет вынуждено использовать обоняние и мышление, чтобы найти пищу.

Такая игра имитирует естественное поведение поиска добычи, что положительно влияет на психику. Кроме того, это помогает уменьшить тревожность, особенно когда собака остается одна.

Игрушки-головоломки

Специальные игрушки заставляют собаку "работать" за вознаграждение, что обеспечивает интеллектуальную нагрузку. Они могут быть разных уровней сложности, поэтому их стоит менять, чтобы поддерживать интерес. Если собаке трудно, владелец должен помочь, чтобы избежать стресса. Такие игры могут утомлять животное не хуже физических упражнений.

Игрушки с лакомствами

Игрушки, наполненные едой (например, пастой или йогуртом), надолго занимают собаку. Если их заморозить, процесс становится еще интереснее и продолжительнее. Это хороший вариант, когда нужно успокоить активного питомца. При этом важно не забывать о регулярных прогулках.

Игра в прятки

Эта игра сочетает физическую активность и тренировку. Собака учится ждать, искать владельца и реагировать на команды. После нахождения важно похвалить животное, чтобы закрепить положительный результат. Такое взаимодействие также укрепляет связь между собакой и хозяином.

Дрессировка и новые команды

Обучение новым командам или повторение уже известных помогает развивать мозг собаки. Даже короткие занятия могут существенно утомить животное. Постепенное усложнение задач поддерживает интерес и мотивацию. Регулярные тренировки снижают риск нежелательного поведения.

Ротация игрушек

Собакам быстро надоедают одни и те же предметы. Если часть игрушек убрать на некоторое время, а затем вернуть, они снова будут казаться новыми. Это простой способ поддерживать интерес без дополнительных затрат. Также стоит периодически покупать новые игрушки.

Обучение уборке

Собаку можно научить складывать игрушки в корзину. Это не только развлечение, но и полезный навык в быту.

Сначала нужно помогать и поощрять за правильные действия. Со временем собака сможет выполнять задание самостоятельно.

Самостоятельные игры

Можно создать безопасные условия, в которых собака будет играть сама. Например, закрепить игрушку для перетягивания или бросать мяч в коридоре. Это особенно полезно, когда владелец занят. Однако такие игры не заменяют полноценных прогулок.

Коврик для нюхания

Это специальный коврик, в котором прячут еду. Собака ищет ее, используя обоняние, что стимулирует естественные инстинкты. Такая активность успокаивает и надолго занимает животное. Это один из самых эффективных способов умственной нагрузки.

Внимание владельца

Иногда собаке просто нужен контакт с хозяином. Совместный отдых, поглаживание или груминг могут быть не менее важными, чем игры. Это помогает укрепить доверие и уменьшить стресс. Регулярное внимание делает собаку более спокойной и уравновешенной.

Как понять, что ваша собака скучает?

Скука у домашних собак является распространенной проблемой, которая может негативно влиять на их поведение и состояние здоровья.

Владельцы не всегда сразу замечают это, однако животные подают вполне четкие сигналы, что им не хватает внимания или активности.

Как рассказывают специалисты Pethouse, одним из самых распространенных признаков является чрезмерный сон. Например, если собака проводит большую часть дня в дреме без видимых причин, это может свидетельствовать о нехватке стимуляции.

Также сигналом скуки могут быть повторяющиеся или навязчивые действия, в частности игры с собственным хвостом или постоянное вылизывание шерсти или лап. Нередко животные начинают портить вещи – грызть мебель, обувь или царапать поверхности, пытаясь таким образом выплеснуть накопленную энергию.

Некоторые собаки становятся особенно активными ночью, устраивая так называемые "ночные забеги" по квартире, что также является признаком недостатка физической нагрузки днем.

Еще одним тревожным сигналом может быть повышенный аппетит, когда собака постоянно ищет еду или просит лакомство без реальной надобности.

Как определить, что вашей собаке скучно: смотрите видео

Такие поведенческие изменения не стоит игнорировать, ведь они могут привести к более серьезным проблемам. Чтобы избежать этого, владельцам рекомендуют уделять больше времени играм, прогулкам и дрессировке, обеспечивая животному как физическую, так и умственную нагрузку.

Какие признаки указывают на то, что собака одинока?