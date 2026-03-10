В Украине заработали новые правила: что обязательно нужно знать владельцам животных

В Украине начали действовать новые правила содержания домашних животных. Владельцы собак и кошек должны идентифицировать любимцев и оформить ветеринарный паспорт нового образца.

Также закон предусматривает ответственность за нарушение требований по уходу за животными, пишут Новости.LIVE.

Смотрите также Что делать, если собака потерялась в лесу и почему категорически нельзя кричать в этот момент

Что известно о новом законе?

Новые нормы вступили в силу с 1 марта 2026 года в рамках законодательства о ветеринарной медицине и благополучии животных. Отныне владельцы должны позаботиться об идентификации домашних любимцев – в частности через микрочип, а также оформить ветеринарный паспорт.

В паспорте должны содержаться основные данные о животном и его владельце. В частности:

информация о владельце;

кличка, вид, порода, пол и возраст животного;

сведения о вакцинации;

данные о лечении и состоянии здоровья;

результаты ветеринарных осмотров и противоэпизоотических мероприятий.

Оформить документ можно у государственного ветеринарного инспектора или лицензированного ветеринара. Предполагается, что впоследствии эти данные могут интегрировать с государственными цифровыми сервисами, что упростит путешествия с животными.

Какие еще обязательные правила предусматривает закон?

Новые правила направлены на улучшение контроля за здоровьем и благополучием животных и приведение украинского законодательства к европейским стандартам.

Среди ключевых норм:

ужесточение требований к содержанию и уходу за животными;

запрет жестокого обращения;

контроль за ветеринарными препаратами и профилактикой болезней;

внедрение системы раннего выявления инфекций.

Кроме этого, за несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность. В частности, нарушителям может грозить штраф от 340 до 850 гривен.

Специалисты отмечают, что новые правила должны сделать систему учета животных более прозрачной, а также повысить стандарты их содержания в Украине.

Знак цивилизованности: почему этот закон является таким важным?

Инициатором законопроекта является народный депутат от "Слуги народа" Юлия Овчинникова, которая возглавляет подкомитет по лесным ресурсам, объектов животного и растительного мира, природных ландшафтов и объектов природно-заповедного фонда Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования.

Он был разработан совместно с экспертами UAnimals и Ассоциацией зоозащитных организаций Украины и является ключевым этапом полной имплементации Европейской конвенции о защите домашних животных, ратифицированной Украиной еще в 2013 году.

На необходимость пересмотра правил содержания животных повлияло и полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. Из-за боевых действий и массового выезда жителей прифронтовых территорий тысячи животных оказались на улице или живут близко к линии фронта.

По словам нардепа, мир увидел Украину как страну, где спасают каждую жизнь. Закон юридически закрепляет этот имидж, превращая эмоциональный порыв в устойчивую государственную политику.

Для международных партнеров принятие закона станет еще одним подтверждением того, что Украина не только декларирует европейские ценности, но и активно внедряет их в повседневную жизнь общин. Будущее Украины – это страна, где безопасность и достоинство является ценностью для всех живых существ,

– сказала Овчинникова.

Зоозащитники отмечают: ответственное отношение к животным – это не только соблюдение законов, но и помощь бездомным. В приютах живут тысячи собак и кошек, которые нуждаются в доме или поддержке.