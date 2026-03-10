В Украине заработали новые правила: что обязательно нужно знать владельцам животных
- Владельцы домашних животных в Украине с 2026 года должны идентифицировать своих любимцев и оформить новый ветеринарный паспорт.
- Новые правила предусматривают ужесточение требований к содержанию животных, запрет жестокого обращения и административную ответственность за нарушения.
В Украине начали действовать новые правила содержания домашних животных. Владельцы собак и кошек должны идентифицировать любимцев и оформить ветеринарный паспорт нового образца.
Также закон предусматривает ответственность за нарушение требований по уходу за животными, пишут Новости.LIVE.
Что известно о новом законе?
Новые нормы вступили в силу с 1 марта 2026 года в рамках законодательства о ветеринарной медицине и благополучии животных. Отныне владельцы должны позаботиться об идентификации домашних любимцев – в частности через микрочип, а также оформить ветеринарный паспорт.
В паспорте должны содержаться основные данные о животном и его владельце. В частности:
- информация о владельце;
- кличка, вид, порода, пол и возраст животного;
- сведения о вакцинации;
- данные о лечении и состоянии здоровья;
- результаты ветеринарных осмотров и противоэпизоотических мероприятий.
Оформить документ можно у государственного ветеринарного инспектора или лицензированного ветеринара. Предполагается, что впоследствии эти данные могут интегрировать с государственными цифровыми сервисами, что упростит путешествия с животными.
Какие еще обязательные правила предусматривает закон?
Новые правила направлены на улучшение контроля за здоровьем и благополучием животных и приведение украинского законодательства к европейским стандартам.
Среди ключевых норм:
- ужесточение требований к содержанию и уходу за животными;
- запрет жестокого обращения;
- контроль за ветеринарными препаратами и профилактикой болезней;
- внедрение системы раннего выявления инфекций.
Кроме этого, за несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность. В частности, нарушителям может грозить штраф от 340 до 850 гривен.
Специалисты отмечают, что новые правила должны сделать систему учета животных более прозрачной, а также повысить стандарты их содержания в Украине.
Знак цивилизованности: почему этот закон является таким важным?
Инициатором законопроекта является народный депутат от "Слуги народа" Юлия Овчинникова, которая возглавляет подкомитет по лесным ресурсам, объектов животного и растительного мира, природных ландшафтов и объектов природно-заповедного фонда Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования.
Он был разработан совместно с экспертами UAnimals и Ассоциацией зоозащитных организаций Украины и является ключевым этапом полной имплементации Европейской конвенции о защите домашних животных, ратифицированной Украиной еще в 2013 году.
На необходимость пересмотра правил содержания животных повлияло и полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. Из-за боевых действий и массового выезда жителей прифронтовых территорий тысячи животных оказались на улице или живут близко к линии фронта.
По словам нардепа, мир увидел Украину как страну, где спасают каждую жизнь. Закон юридически закрепляет этот имидж, превращая эмоциональный порыв в устойчивую государственную политику.
Для международных партнеров принятие закона станет еще одним подтверждением того, что Украина не только декларирует европейские ценности, но и активно внедряет их в повседневную жизнь общин. Будущее Украины – это страна, где безопасность и достоинство является ценностью для всех живых существ,
– сказала Овчинникова.
Зоозащитники отмечают: ответственное отношение к животным – это не только соблюдение законов, но и помощь бездомным. В приютах живут тысячи собак и кошек, которые нуждаются в доме или поддержке.