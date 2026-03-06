Цвет шерсти может многое рассказать о характере собаки: новая теория удивила сеть

В соцсетях набирает популярность видео, в котором ветеринар объясняет связь между цветом шерсти собаки и ее характером. По словам доктора Морган, определенные оттенки могут быть связаны с поведенческими ролями животных.

Впрочем, ученые отмечают: это лишь общие наблюдения, а не строгие правила. Об этом пишет Parade Pets.

Может ли цвет шерсти влиять на характер собаки?

В сети активно обсуждают новую теорию, которая объясняет характер собак через цвет их шерсти. Идея стала вирусной после видео в TikTok, где ветеринарка Морган рассказала о возможной связи между оттенком шерсти и поведением животного.

Эксперт объясняет: исторически разные типы собак выполняли разные роли, и часто это частично совпадало с их окрасом. Например, светлые собаки-охранники скота должны были сливаться со стадом, а темные рабочие собаки были более заметными во время патрулирования или охоты.

Теория, покорившая TikTok: цвет шерсти может объяснить поведение собаки. Смотрите видео доктора Морган

Поэтому некоторые люди замечают определенные повторяющиеся черты поведения у собак с подобным окрасом. Однако ветеринарка отмечает: цвет шерсти может быть лишь маленькой частью большой картины характера животного.

Что означает разный цвет шерсти?

По словам эксперта, определенные оттенки шерсти часто ассоциируют с такими чертами:

Черные собаки. Их называют естественными "защитниками". Такие животные могут быть внимательными, бдительными и очень привязанными к своим хозяевам. Они часто внимательно наблюдают за окружением и быстро реагируют на потенциальную опасность.

Золотистые или рыжие собаки. Их описывают, как "эмоциональных подъемников". Такие собаки часто кажутся очень дружественными, теплыми и способными поднимать настроение людям. Они легко налаживают контакт и создают атмосферу радости.

Белые собаки. Их называют "спокойными охранниками". Считается, что они могут быть очень привязанными к одному хозяину, чувствительными к настроению людей и хорошо чувствовать эмоциональное состояние семьи.

Коричневые собаки. Им приписывают роль "семейного якоря". Такие животные часто крепко привязываются к семье, хорошо ладят с детьми и могут инстинктивно пытаться поддерживать гармонию дома.

В то же время эксперт подчеркивает: это лишь обобщенные наблюдения, а не четкое правило.

Всегда ли эта теория работает?

Многие владельцы собак в комментариях к видео отметили, что их любимцы совсем не соответствуют этим описаниям. Например, некоторые шутят, что их "спокойные" белые собаки на самом деле очень энергичные или даже тревожные.

Однако кинологи центра Dred Dog отмечают, что характер животного значительно больше зависит от генетики, воспитания, социализации и условий жизни. В то же время они отмечают, что цвет шерсти может напрямую влиять на здоровье собаки.

Некоторые цвета могут быть связаны с генетическими особенностями. Например: Голубые собаки (голубой доберман, французский бульдог) могут иметь склонность к алопеции (выпадение шерсти). Белые собаки (далматины, белые овчарки) – иногда имеют генетическую глухоту. Мерлевый окрас (пятнистый) может нести риски для зрения и слуха, особенно если объединены два мерлевых гена,

– говорят кинологи.

Поэтому эксперты советуют не оценивать собаку только по внешности. Самое важное – это опыт животного, обучение и отношение людей, с которыми она живет.