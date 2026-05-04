"Подружка Халка": волонтеры эвакуировали из Дружковки зеленую собаку

Волонтеры забрали из Дружковки Донецкой области собаку зеленого цвета. Ее привезли в Краматорск для стерилизации, там четверолапу назвали символично – Хала Грин.

О случае, в который сложно поверить, рассказали подробнее на странице благотворительной организации "12 Вартових".

Интересно "Пока он жив – я борюсь": военный НГУ растрогал историей о коте

Что известно об эвакуации зеленого животного?

В сообщении отмечается: "Знакомьтесь – Хала Грин. Как подруга Халка, но с полупанковым характером". Собака попала в программу стерилизации в Краматорске, которую реализуют даже дистанционно через Центр здоровья животных – фонд регулярно покрывает расходы на лечение и процедуры.

Животное привезла волонтер Валерия из Дружковки. Она занимается большим количеством бездомных собак и, не имея возможности забрать всех, пытается хотя бы стерилизовать и вакцинировать их.

Именно эту собаку она нашла на складе пищевых красителей, где животное искало пищу. Увидев видео с ней, команда фонда решила забрать животное под свою опеку. Ожидается, что после осмотра, примерно через несколько дней, станет понятно, каким является естественный цвет ее шерсти.

Как выглядит собака зеленого цвета: смотрите видео

Какой может быть причина такого цвета собаки?

Часть пользователей поставила под сомнение версию с красителем и требовала дополнительных объяснений относительно причин зеленого цвета шерсти.

В комментарии для Kramatorsk Post в фонде "12 Вартових" объяснили, что еще не видели собаку лично, ведь она сейчас находится у волонтера в Дружковке.

Мы немедленно попросили волонтерку привезти нам собаку, чтобы мы могли разобраться в ситуации и оказать помощь дальше. Мы ждем собаку во вторник, но попросили привезти раньше по возможности,

– прокомментировали ситуацию в благотворительной организации.

После транспортировки животное планируют осмотреть, очистить шерсть и подыскать для него новую семью. Волонтеры также отмечают, что работают в сложных условиях прифронтового региона, где ежедневно помогают большому количеству брошенных животных.

Что говорят в ветклинике?

В "Центре здоровья животных" сообщили, что собаку на самом деле зовут Боня, и она проходила стерилизацию в клинике "Айболит". По словам ветеринаров, животное бездомное, но находится в хорошем состоянии.

Причиной необычного цвета, по их словам, стало то, что собака разгрызла упаковку с пищевым красителем и вымазалась в нем.



Зеленая собака Боня / Фото "Центра здоровья животных"

Боня была бездомной собакой, которую подкармливали добрые люди. И вот однажды собачка разгрызла пищевой краситель и выкачалась в нем. Отныне Боня имеет характерный зеленый цвет шерсти и вызывает много вопросов у людей,

– объяснили ветеринары.

Как формируется естественный цвет шерсти у собак?

У Pet Place рассказали, что в целом окрас четвероногих определяется наличием пигментов в коже: существует только два основных – черно-коричневый и желто-красный. Все остальные цвета возникают благодаря генетическим модификациям этих базовых пигментов.

Пигмент вырабатывается клетками-меланоцитами, которые влияют на цвет шерсти, кожи и глаз, а также формируют узоры. На внешний вид влияют 3 главных гена: пигмента, цвета и плотности. Они определяют насыщенность и глубину оттенка, причем доминантные и рецессивные вариации могут менять окрас.

Со временем у собак появились мутации, расширившие многообразие цветов и типов шерсти: например, "разбавленный" окрас (голубой или кремовый), белые пятна, а также длинная шерсть. В результате сочетания генов сформировалось большое количество цветов и узоров – от однотонных (черный, белый, рыжий, кремовый) до более сложных, таких как мерль, тигровый или пятнистый.

Кроме генетики, окрас иногда подбирали селекционно в зависимости от функции собаки, например, для маскировки или удобства распознавания.

От чего окрас животного может измениться?

Специалисты из Heapet объяснили, что изменение цвета шерсти у собак может иметь разные причины, и большинство из них вполне естественно: