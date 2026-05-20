День вышиванки 2026: где найти стильную одежду для домашних любимцев

Ко Дню вышиванки украинцы все чаще одевают в традиционную одежду не только себя, но и своих домашних любимцев. От льняных рубашек с кутасиками до миниатюрных вышитых банданчиков украинские бренды создают полноценные этнообразы для собак и кошек.

24 Канал собрал подборку магазинов, где можно приобрести стильную вышиванку для своего хвостика.

Где купить вышитую рубашку для хвостика?

Bark and Tail

Украинский бренд Bark and Tail создал целую коллекцию льняных вышиванок для собак в патриотическом стиле. Одной из самых популярных моделей стала рубашка "Эней", изготовлена из черного льна и украшена белыми кружевными вставками и традиционными кистями.

В бренде отмечают, что вышиванка имеет особое символическое значение в украинской культуре и ассоциируется с мудростью, землей и семейной памятью. Сейчас доступны два размера – М и ХЅ.

Вышитая рубашка для хвостика / Фото Bark and Tail

В Bark and Tail делают акцент не только на дизайне, но и на идее украинской идентичности. В своих описаниях бренд напоминает о силе украинцев, любовь к традициям и несокрушимость во время войны. Вышиванки для хвостиков создают из натурального льна, а модели доступны в разных цветах и размерах.

Master Zoo

В сети Master Zoo можно найти вышиванку Pet Fashion Sofia, созданную специально для собак маленьких пород. Модель выполнена в сине-белых цветах с традиционной вышивкой и декоративным поясом с кисточками.

Производитель отмечает, что рубашка имеет удобную застежку на кнопках и изготовлена из приятной льняной ткани. Особенностью модели является крой, адаптирован именно для "девочек", а рукава на резинках добавляют образу элегантности.

Вышиванки доступны в разных размерах и цветах.

Этноодежда для собак / Фото Master Zoo

Dogs Bomba

Бренд Dogs Bomba предлагает более сдержанные и универсальные модели вышиванок для животных. В каталоге можно найти льняные рубашки в стиле унисекс, которые подойдут как для собак, так и для кошек.

Одежда застегивается кнопками на животе и имеет возможность регулировки обхвата груди. Такие модели делают ставку на комфорт животного во время прогулок или фотосессий. Благодаря натуральной ткани рубашки хорошо подходят для теплого времени года и не сковывают движений питомца.

Вышиванка для любимца / Фото Dogs Bomba

В Dogs Bomba отмечают, что минималистичный стиль позволяет сочетать вышиванку с различными аксессуарами.

Pet Fashion

Бренд Pet Fashion активно продвигает этностиль для домашних животных в социальных сетях. В коллекции есть много разных моделей, которые сочетают современный крой с традиционными украинскими мотивами. Производитель делает акцент на комфорте, легких тканях и ярком дизайне.

Например, модель Ivanko имеет сдержанные орнаменты и минималистичный стиль, а Maria создана для тех, кто хочет яркого праздничного образа для своего любимца.

Вышиванки для домашних животных / Фото Pet Fashion

В Pet Fashion отмечают, что такая одежда подходит как для повседневных прогулок, так и для тематических фотосессий или праздников.

Animal Klay

Украинский бренд Animal Klay предлагает не только вышиванки, но и вышитые сарафаны и банданы для домашних животных. Одежду изготавливают из натурального коттона, который хорошо держит форму, легко стирается и сохраняет цвет после стирки.

В каталоге бренда есть модели для собак и кошек разных размеров – от XS до 2XL. Особенно популярными стали вышитые банданы в бежевых, коричневых, черных и голубых цветах.

Одежда для собак / Фото Animal Klay

В Animal Klay отмечают, что такие аксессуары подходят для прогулок, фотосессий и праздничных событий. Бренд также регулярно проводит акции и скидки на этноодежду для хвостиков.

Как правильно выбирать одежду для животных?

Одежда для домашних животных давно перестала быть только модным аксессуаром и все чаще выполняет практическую функцию. Ветеринары отмечают: неправильно подобранный свитер, комбинезон или даже праздничная вышиванка могут вызвать стресс или проблемы со здоровьем у животного.

Именно поэтому при выборе одежды для собак и кошек стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на комфорт и безопасность любимца. Особенно популярной одежда для животных становится в холодный сезон, а также накануне праздников – в частности Дня вышиванки или новогодних фотосессий.

Владельцы все чаще покупают для собак и кошек тематические костюмы, банданы и этнообразы. Однако ветеринары отмечают: далеко не всем животным нужна одежда на постоянной основе.

Как пишет Master Zoo, дополнительная одежда может быть полезной для короткошерстных собак, летних животных, мелких пород или любимцев с нарушением терморегуляции. В то же время слишком теплые или тесные вещи способны вызвать перегрев, раздражение кожи и дискомфорт. Специалисты советуют прежде всего обращать внимание на ткань.

Для ежедневного ношения лучше всего подходят натуральные и "дышащие" материалы: хлопок, лен или мягкий трикотаж. Такие ткани лучше пропускают воздух и реже вызывают аллергические реакции или натирания. Не менее важным является правильный размер одежды.

Вещь не должна стеснять движения животного, давить на грудную клетку или шею или мешать ходить. Если кот или собака пытаются снять одежду, нервничают или отказываются двигаться – это может свидетельствовать о дискомфорте.

У PetMD также советуют избегать одежды с большим количеством мелких декоративных элементов: шнурков, бусин, пуговиц или бахромы. Животное может случайно их оторвать и проглотить. Особенно опасными такие аксессуары являются для котят и щенков.

Ветеринары также отмечают, что одежда должна соответствовать погоде. Летом слишком плотные ткани могут привести к перегреву, а зимой мокрая или некачественная одежда провоцирует переохлаждение. После прогулки в дождь или снег вещи рекомендуют сразу снимать и высушивать.

Отдельное внимание специалисты обращают на поведение животного. Если любимец выглядит скованно, ложится, отказывается ходить или пытается укусить одежду, то это сигнал, что вещь ему не подходит. В таком случае ветеринары советуют постепенно приучать животное к новому аксессуару или полностью отказаться от него.