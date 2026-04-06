Женщина оставила золотистого ретривера на улице всего на 2 минуты: почему она пожалела об этом

Владелица собаки не могла сдержать смеха, когда увидела, что ее золотистый ретривер успел натворить всего за две минуты, пока она отвернулась. Эта история заставила еще больше полюбить эту хаотичную, но чрезвычайно милую породу.

Подробности о милом и забавном случае рассказали на странице imbluethesiberian.

Что же натворил песик за время отсутствия владелицы?

Женщина призналась, что не знала, или смеяться, или плакать, когда оставила своего энергичного любимца во дворе буквально на несколько минут. Она лишь ненадолго отвлеклась на дела, позволив собаке побегать в саду и сделать свои потребности.

Но когда она вернулась проверить, что происходит, увиденное ее шокировало. В видео пользовательница показала, что за это короткое время успели вытворять ее два золотистых ретривера.

Один из них спокойно ждал у дверей, тогда как другой безумно гонял по двору, весь измазанный в грязи, еще и с миской в зубах. В подписи к видео она в шутку спросила: "Может, Бауэру стоит добавить в резюме профессию ландшафтного дизайнера?".

Чем собака удивила свою хозяйку: смотрите видео

На протяжении ролика этот озорник носится вокруг бассейна, а хозяйка пытается "отмыть" его, бросая в воду игрушку, чтобы заманить внутрь.

За считанные секунды пес прыгает в воду, радостно плавает за игрушкой, пока она вместе с партнером смеется над его выходками.

Чем особенные золотистые ретриверы?

Стоит заметить, что золотистые ретриверы, как утверждают в American Kennel Club, являются энергичными охотничьими собаками шотландского происхождения, которые отличаются особой красотой и входят в число самых популярных пород в США.

Они отлично проявляют себя в охоте и полевых работах, работают поводырями для людей с нарушением зрения, участвуют в поисково-спасательных операциях, а также с удовольствием занимаются дрессировкой и спортивными соревнованиями.

Это крепкие, мускулистые собаки среднего размера, известны своей густой, блестящей шерстью золотистого цвета, которая и дала название породе. Характерными чертами являются широкая голова с доброжелательным и умным взглядом, небольшие уши и прямой морда.

Самые полные сведения о формировании породы сохранились в записях, которые вели егеря поместья Гизакан в Шотландии с 1835 до примерно 1890 года. Эти архивы стали известны широкой общественности в 1952 году, когда потомок лорда Твидмута опубликовал материалы, подтвердившие передаваемые из поколения в поколение истории о происхождении породы.

Золотистые ретриверы – открытые, надежные и ориентированные на человека семейные собаки, которых относительно легко обучать. Они сохраняют игривость и жизнерадостность даже во взрослом возрасте. Благодаря своей энергичности эти сильные собаки обожают активный отдых на природе.

Поскольку порода была выведена для длительного апортировки водоплавающей дичи, плавание и апорт являются для них естественными и любимыми занятиями.

