Собака впервые после длительной разлуки встретила своих давних друзей: трогательное видео

Четвероногие так же, как и люди, заводят дружеские отношения, и очень сложно поддерживать их на расстоянии. Золотистая ретриверка Винни имеет нескольких лучших друзей, но видится с ними только летом, когда приезжает в загородный дом.

Трепетным видео долгожданной встречи собак поделились на странице reesereinhart в TikTok.

Что известно об истории Винни и ее друзей?

Хозяева назвали собаку в честь озера Виннипесоки в Нью-Гемпшире. Владельцы зафиксировали замечательный момент, когда их любимица демонстрирует замечательное воспитание. Золотистая ретриверка терпеливо ждет, пока ей позволят подойти к друзьям, которых она не видела целый год.

Только песики смогли наконец встретиться – их радости не было предела, поэтому четвероногие не сдерживались в желании вместе погасать просторной территорией.

Трогательный момент встречи собачек: смотрите видео

В комментариях к видео пользователи восхищались терпением и манерами Винни, которая ждала команды от хозяев, чтобы наконец побежать к своим друзьям. При этом Винни выглядела так смущенно и радостно одновременно, что некоторые предполагали, будто она не могла поверить в такую долгожданную встречу.

Другие остались под впечатлением от увиденной милой истории и признавались, насколько важны сегодня подобные моменты. "Это целебная энергия после новостных заголовков", – написал один из комментаторов.

У Parade Pets говорят, что обаки действительно способны помнить как других животных, так и места, где они бывали, даже через много лет. Они опираются на ассоциативную и эмоциональную память, узнавая знакомые лица, запахи и те приятные ощущения, которые когда-то пережили рядом с этими животными или людьми.

Обратите внимание! При этом память четвероногих не является последовательной, как у людей: они не воспроизводят события по хронологии, а скорее вспоминают ощущения, связанные с определенными ситуациями. Так же они переживают и отсутствие тех, кто им дорог.

Кроме того, собаки могут хранить отдельные воспоминания о событиях, которые активируются благодаря запахам. В сочетании это позволяет им как бы "возвращаться" к прошлому, поэтому такие встречи после разлуки выглядят особенно трогательно. Возможно, Винни уже почти потеряла надежду увидеть своих друзей, но теперь, когда они снова вместе, все эти воспоминания ожили – и, похоже, впереди у нее лучшее лето.

Как четвероногие дружат между собой?

Специалисты из PetMD объяснили, что собачки действительно способны заводить дружбу с другими собаками. Как объясняет ветеринарная специалистка по поведению Меган Геррон из приюта Gigi's в городе Канал-Винчестер, штат Огайо, это легко заметить, когда любимец явно предпочитает какого-то конкретного знакомого пса, и эта симпатия является взаимной.



Исследования социального поведения собак показывают, что о дружеских отношениях можно говорить тогда, когда животные регулярно демонстрируют доброжелательные сигналы – например:

касаются носами;

вылизывают шерсть друг другу;

слегка покусывают;

играют;

устраивают шуточные "драки".

В то же время дружба у собак не является точным копированием человеческой. По словам Геррон, есть определенные схожие черты: они интересуются теми, кто им нравится, стремятся к физической близости и могут грустить после потери компаньона.

Со своей стороны, ветеринарный врач Вайлани Сун, которая работает в организации "Джойбаунд: Люди и домашние животные" в городе Волнат-Крик, штат Калифорния, США, отмечает, что подход к дружбе у собак разный: одни легко социализируются и имеют много "приятелей", тогда как другие более избирательны в общении.

Когда между собаками формируется тесная связь, они могут делиться игрушками, местом для отдыха или даже едой, а иногда и проявлять взаимное защитное поведение.

Могут ли собачки проявлять материнские инстинкты к другим животным?

У Wag отмечают, что иногда собаки могут принимать брошенных котят и ухаживать за ними как за собственными. Это связывают с сильным материнским инстинктом: самки могут даже кормить, защищать и заботиться о малышах, иногда вплоть до лактации.

Так произошло и с немецкой овчаркой Каей – она сразу взяла новорожденных котят своей кошки-компаньонки под опеку: собирает их вместе, помогает двигаться, позволяет играть с ней и следит, чтобы о них не забывали.