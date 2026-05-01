Трепетным видео долгожданной встречи собак поделились на странице reesereinhart в TikTok.
Что известно об истории Винни и ее друзей?
Хозяева назвали собаку в честь озера Виннипесоки в Нью-Гемпшире. Владельцы зафиксировали замечательный момент, когда их любимица демонстрирует замечательное воспитание. Золотистая ретриверка терпеливо ждет, пока ей позволят подойти к друзьям, которых она не видела целый год.
Только песики смогли наконец встретиться – их радости не было предела, поэтому четвероногие не сдерживались в желании вместе погасать просторной территорией.
Трогательный момент встречи собачек: смотрите видео
В комментариях к видео пользователи восхищались терпением и манерами Винни, которая ждала команды от хозяев, чтобы наконец побежать к своим друзьям. При этом Винни выглядела так смущенно и радостно одновременно, что некоторые предполагали, будто она не могла поверить в такую долгожданную встречу.
Другие остались под впечатлением от увиденной милой истории и признавались, насколько важны сегодня подобные моменты. "Это целебная энергия после новостных заголовков", – написал один из комментаторов.
У Parade Pets говорят, что обаки действительно способны помнить как других животных, так и места, где они бывали, даже через много лет. Они опираются на ассоциативную и эмоциональную память, узнавая знакомые лица, запахи и те приятные ощущения, которые когда-то пережили рядом с этими животными или людьми.
Обратите внимание! При этом память четвероногих не является последовательной, как у людей: они не воспроизводят события по хронологии, а скорее вспоминают ощущения, связанные с определенными ситуациями. Так же они переживают и отсутствие тех, кто им дорог.
Кроме того, собаки могут хранить отдельные воспоминания о событиях, которые активируются благодаря запахам. В сочетании это позволяет им как бы "возвращаться" к прошлому, поэтому такие встречи после разлуки выглядят особенно трогательно. Возможно, Винни уже почти потеряла надежду увидеть своих друзей, но теперь, когда они снова вместе, все эти воспоминания ожили – и, похоже, впереди у нее лучшее лето.
Как четвероногие дружат между собой?
Специалисты из PetMD объяснили, что собачки действительно способны заводить дружбу с другими собаками. Как объясняет ветеринарная специалистка по поведению Меган Геррон из приюта Gigi's в городе Канал-Винчестер, штат Огайо, это легко заметить, когда любимец явно предпочитает какого-то конкретного знакомого пса, и эта симпатия является взаимной.
Собаки, подобно людям, социализируются и заводят знакомства / Фото Unsplash
Исследования социального поведения собак показывают, что о дружеских отношениях можно говорить тогда, когда животные регулярно демонстрируют доброжелательные сигналы – например:
- касаются носами;
- вылизывают шерсть друг другу;
- слегка покусывают;
- играют;
- устраивают шуточные "драки".
В то же время дружба у собак не является точным копированием человеческой. По словам Геррон, есть определенные схожие черты: они интересуются теми, кто им нравится, стремятся к физической близости и могут грустить после потери компаньона.
Со своей стороны, ветеринарный врач Вайлани Сун, которая работает в организации "Джойбаунд: Люди и домашние животные" в городе Волнат-Крик, штат Калифорния, США, отмечает, что подход к дружбе у собак разный: одни легко социализируются и имеют много "приятелей", тогда как другие более избирательны в общении.
Когда между собаками формируется тесная связь, они могут делиться игрушками, местом для отдыха или даже едой, а иногда и проявлять взаимное защитное поведение.
Могут ли собачки проявлять материнские инстинкты к другим животным?
У Wag отмечают, что иногда собаки могут принимать брошенных котят и ухаживать за ними как за собственными. Это связывают с сильным материнским инстинктом: самки могут даже кормить, защищать и заботиться о малышах, иногда вплоть до лактации.
Так произошло и с немецкой овчаркой Каей – она сразу взяла новорожденных котят своей кошки-компаньонки под опеку: собирает их вместе, помогает двигаться, позволяет играть с ней и следит, чтобы о них не забывали.