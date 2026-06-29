Врятували після удару "Іскандером": у Дніпрі провели унікальну операцію службовому псу Ральфу

У Дніпрі ветеринари виконали складне хірургічне втручання для пораненого службового собаки Ральфа, який разом із кінологом Нацгвардії зазнав важких травм унаслідок російського ракетного удару навесні 2025 року. Тварині встановили індивідуально виготовлений титановий імплант нижньої щелепи.

Про унікальну операцію для чотирилапого розповіли в репортажі ТСН.

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Що відомо про історію порятунку Ральфа?

Ральф понад шість років ніс службу разом із кінологом Сергієм – працював на блокпостах і в прикордонних районах Сумщини. Під час одного з ударів ракетою "Іскандер" навесні 2025-го обидва отримали критичні поранення.

Сергій перебував у комі, а його собака зник – згодом дружина кінолога змогла знайти Ральфа в лісі. У тварини була серйозно пошкоджена щелепа та пробита легеня.

Після стабілізації стану ветеринари змогли врятувати легеню, однак через втрату нижньої щелепи собака не міг нормально харчуватися та виконувати базові функції.

Фахівці з Дніпра прийняли рішення провести складну реконструктивну операцію з використанням титану. Імплант виготовили індивідуально для Ральфа. Хірургічне втручання тривало близько шести годин і вимагало ретельного контролю стану тварини під час наркозу. Після операції собака протягом кількох тижнів проходив реабілітацію, поступово адаптуючись до нової щелепи.

У клініці зазначили, що витрати на лікування, операцію та відновлення взяли на себе, а титанову конструкцію допомогли придбати волонтери фонду "Лікарі для героїв", який підтримує поранених військових і цивільних.

Наразі Ральф разом із кінологом продовжує відновлення. Після завершення реабілітації вони планують повернутися до служби.

Журналісти висвітлили історію Ральфа: дивіться відео ТСН

Нагадаємо також про ще один випадок порятунку, пов'язаний із наслідками російсько-української війни. Тибетський мастиф Мустафа пережив складні випробування: втратив попередніх власників, отримав контузію та має проблеми зі здоров'ям.

Попри це, собака знайшов нову родину завдяки інформації в інтернеті та допомозі волонтерів. Нині господарі займаються його лікуванням і реабілітацією та кажуть, що головне завдання – стабілізувати стан тварини і дати їй шанс на повноцінне життя. Утім, через наслідки пережитих подій Мустафа іноді дезорієнтований і важко реагує на контакт, але поступово починає довіряти людям.