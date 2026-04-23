Чому коти сплять по 16 годин на добу: пояснення зооекспертів

Багато власників котів дивуються, чому їхні улюбленці проводять більшу частину дня уві сні. Насправді така поведінка є природною і пов’язана з еволюційними та фізіологічними особливостями тварин.

Однак різкі зміни у режимі сну можуть сигналізувати про проблеми зі здоров’ям. Про це пише Treehudeer.

Чому коти так багато сплять?

У середньому Кіт свійський спить від 12 до 16 годин на добу, а кошенята та літні тварини можуть проводити уві сні до 80% часу.

Така особливість пояснюється природною необхідністю зберігати енергію, адже у дикій природі коти є хижаками, які витрачають багато сил на полювання. Крім того, сон відіграє важливу роль у розвитку мозку, особливо у молодих тварин.

Коти не сплять безперервно, як люди, а відпочивають короткими періодами протягом дня і ночі. Їхній сон складається з фаз легкого та глибокого відпочинку, під час яких вони можуть швидко прокидатися при найменшому подразнику. Саме тому багато власників помічають, що їхні улюбленці активізуються у незвичний час, наприклад рано вранці або вночі.

Також режим сну кота може змінюватися залежно від умов життя та поведінки господаря. Домашні тварини часто підлаштовуються під графік людини, але все одно зберігають природну схильність до коротких циклів сну та неспання.

Коли сон кота може бути сигналом небезпеки?

Надмірний сон у котів не завжди є приводом для хвилювання, однак у деяких випадках він може сигналізувати про проблеми зі здоров’ям. У середньому дорослі коти сплять від 12 до 16 годин на добу, і це вважається фізіологічною нормою.

Водночас ветеринари наголошують: ключовим фактором є не лише тривалість сну, а й зміни у звичній поведінці тварини. Як зазначається у матеріалі видання Daily Paws, різке збільшення тривалості сну разом із млявістю або апатією може свідчити про розвиток захворювання.

Особливу увагу варто звернути, якщо кіт починає уникати контакту з людьми, ховається або обирає незвичні місця для відпочинку. Також тривожним сигналом є відсутність інтересу до ігор, їжі чи улюблених занять.

Фахівці пояснюють, що зміни режиму сну можуть бути пов’язані зі стресом, болем або внутрішніми порушеннями в організмі. Наприклад, інфекції, проблеми з обміном речовин або вікові зміни часто впливають на рівень активності тварини. Якщо кіт не лише більше спить, а й втрачає апетит чи демонструє агресію, це вже може бути серйозною причиною для занепокоєння.

Окремо експерти підкреслюють, що у літніх котів порушення сну можуть бути пов’язані з когнітивними змінами, однак навіть у цьому випадку важливо контролювати стан улюбленця. Будь-які різкі відхилення від звичного режиму – сигнал уважніше придивитися до поведінки тварини.

Ветеринари радять не ігнорувати такі зміни та в разі сумнівів звертатися до спеціаліста. Адже своєчасна діагностика допоможе виявити проблему на ранній стадії та зберегти здоров’я домашнього улюбленця.

