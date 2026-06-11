Годинами дрейфував на човні: у Північному морі дивом врятували німецьку вівчарку

Екіпаж туристичного судна врятував німецьку вівчарку, яку віднесло вітром у Північне море на надувному човні. Пес пробув наодинці посеред моря близько 2 годин і зазнав переохолодження.

Про це пишуть BBC та ABC.

Актуально Шукала пригод, а знайшла нового друга: одеситка прихистила собаку, який долучився до її подорожі

Як врятували пса?

В англійському графстві Нортамберленд чоловік плавав на надувному каяку разом зі своїм псом. Через сильний вітер німецьку вівчарку Брюса віднесло далеко в Північне море.

Чоловік намагався плисти за каяком, однак не зміг його наздогнати, тож повернувся на сушу й звернувся по допомогу.

Невдовзі берегова охорона розпочала пошуки Брюса. До операції долучився туристичний човен із двома австралійцями на борту – Джиммі Рідом та Аароном Форді, який має досвід утримання німецьких вівчарок.

Рід приблизно розрахував можливий маршрут дрейфу каяка, і команді вдалося виявити тварину десь за чотири кілометри від узбережжя біля островів Фарне.

Під час спроби підняти собаку на борт страхувальна шлейка зісковзнула, і Брюс знову опинився у воді. Аарон Форді зміг схопити його, але сам ледь не впав за борт, і його фактично утримали на човні лише спільними зусиллями.

Порятунок вівчарки: дивіться відео

Собака провів у холодній воді близько двох годин за температури приблизно 8 градусів і сильно переохолов, після чого його загорнули в рушники та почали зігрівати.

Джиммі Рід зазначив, що має великий досвід пошуково-рятувальних операцій, однак ця ситуація стала для нього унікальною.

Я вперше пережив щось подібне. (Брюс, – 24 Канал) виглядав старим собакою, і те, що ми повернули його на борт, було просто дивом,

– прокоментував він.

Нагадаємо й про ще одну зворушливу історію порятунку. Під час чергового російського обстрілу Києва оленя, шукаючи захисту від вибухів, сховалося під припаркованим автомобілем і самостійно вибратися вже не змогло.

На допомогу тварині прийшли небайдужі кияни. Вони обережно підняли авто за допомогою домкрата і звільнили оленя. Після порятунку долею тварини зацікавилися зоозахисники, оскільки спочатку було невідомо, куди вона зникла і чи потребує ветеринарної допомоги. Згодом Ксенія Шепеленко повідомила, що оленя вдалося знайти та передати під нагляд фахівців.