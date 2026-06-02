Тому на допомогу прийшли небайдужі містяни. Відео з порятунку тварини поширили місцеві телеграм-канали.

Як оленятко застрягло під автомобілем?

У Києві 2 червня сталася зворушлива історія порятунку дикої тварини, яка злякалася чергової російської атаки безпілотниками та ракетами.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, маленьке оленятко забігло у двір житлового будинку та залізло під припаркований автомобіль. Налякана тварина шукала безпечне місце, де могла б сховатися від гучних вибухів, звуків роботи протиповітряної оборони та небезпеки.

Після того як оленя опинилося під машиною, воно вже не могло самостійно вибратися назовні. Однак, попри те, що тварина була наляканою, вона поводилася спокійно, не проявляла агресії та дозволила підійти до себе.

У столиці оленя застрягло під машиною: дивіться відео

На допомогу тварині прийшли небайдужі люди. Оцінивши ситуацію, вони вирішили не намагатися силоміць витягнути оленя, щоб не завдати йому травм. Натомість люди обережно підняли автомобіль за допомогою домкрата, створивши достатньо простору для безпечного виходу тварини.

Після цього оленя вдалося визволити без пошкоджень і зайвого стресу. Однак тварина не втекла і просто перелякано лишилася лежати біля автівки.

Як заспокоїти тварину під час обстрілів?

Домашні улюбленці під час повітряних тривог і обстрілів переживають сильний стрес не менше, ніж люди. Вони можуть тремтіти, ховатися, відмовлятися від їжі або демонструвати нетипову поведінку через страх і гучні звуки.

Зоозахисники з організації UAnimals радять під час тривоги переводити тварину у максимально тихе та безпечне місце або брати її із собою в укриття.

Щоб допомогти улюбленцю заспокоїтися, варто:

підтримувати з ним тактильний контакт,

спокійно розмовляти

не залишати наодинці.

Також рекомендується мати поруч улюблені іграшки, смаколики, воду та плед, який допоможе створити відчуття безпеки.

Фахівці наголошують, що тварини добре відчувають емоційний стан господаря, тому важливо зберігати спокій і не панікувати. Якщо домашній улюбленець дуже важко переносить вибухи та сирени, варто проконсультуватися з ветеринаром щодо можливого застосування заспокійливих препаратів.

