Поэтому на помощь пришли неравнодушные горожане. Видео по спасению животного распространили местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Человечность посреди войны: бойцы спасли фазана, который запутался в антидроновой сетке

Как олененок застрял под автомобилем?

В Киеве 2 июня произошла трогательная история спасения дикого животного, которое испугалось очередной российской атаки беспилотниками и ракетами.

По информации местных телеграмм-каналов, маленький олененок забежал во двор жилого дома и залез под припаркованный автомобиль. Напуганное животное искало безопасное место, где могло бы спрятаться от громких взрывов, звуков работы противовоздушной обороны и опасности.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

После того как олень оказался под машиной, он уже не мог самостоятельно выбраться наружу. Однако, несмотря на то, что животное было напугано, оно вело себя спокойно, не проявляло агрессии и позволило подойти к себе.

В столице олень застрял под машиной: смотрите видео

На помощь животному пришли неравнодушные люди. Оценив ситуацию, они решили не пытаться силой вытащить оленя, чтобы не нанести ему травм. Вместо этого люди осторожно подняли автомобиль с помощью домкрата, создав достаточно пространства для безопасного выхода животного.

После этого оленя удалось вызволить без повреждений и лишнего стресса. Однако животное не убежало и просто испуганно осталось лежать возле машины.

Как успокоить животное во время обстрелов?

Домашние любимцы во время воздушных тревог и обстрелов переживают сильный стресс не менее, чем люди. Они могут дрожать, прятаться, отказываться от еды или демонстрировать нетипичное поведение из-за страха и громких звуков.

Зоозащитники из организации UAnimals советуют во время тревоги переводить животное в максимально тихое и безопасное место или брать его с собой в укрытие.

Чтобы помочь любимцу успокоиться, стоит:

поддерживать с ним тактильный контакт,

спокойно разговаривать

не оставлять наедине.

Также рекомендуется иметь рядом любимые игрушки, вкусности, воду и плед, который поможет создать ощущение безопасности.

Специалисты отмечают, что животные хорошо чувствуют эмоциональное состояние хозяина, поэтому важно сохранять спокойствие и не паниковать. Если домашний любимец очень тяжело переносит взрывы и сирены, стоит проконсультироваться с ветеринаром относительно возможного применения успокаивающих препаратов.

Истории спасения животных во время войны