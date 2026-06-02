Поэтому на помощь пришли неравнодушные горожане. Видео по спасению животного распространили местные телеграмм-каналы.
Как олененок застрял под автомобилем?
В Киеве 2 июня произошла трогательная история спасения дикого животного, которое испугалось очередной российской атаки беспилотниками и ракетами.
По информации местных телеграмм-каналов, маленький олененок забежал во двор жилого дома и залез под припаркованный автомобиль. Напуганное животное искало безопасное место, где могло бы спрятаться от громких взрывов, звуков работы противовоздушной обороны и опасности.
После того как олень оказался под машиной, он уже не мог самостоятельно выбраться наружу. Однако, несмотря на то, что животное было напугано, оно вело себя спокойно, не проявляло агрессии и позволило подойти к себе.
В столице олень застрял под машиной: смотрите видео
На помощь животному пришли неравнодушные люди. Оценив ситуацию, они решили не пытаться силой вытащить оленя, чтобы не нанести ему травм. Вместо этого люди осторожно подняли автомобиль с помощью домкрата, создав достаточно пространства для безопасного выхода животного.
После этого оленя удалось вызволить без повреждений и лишнего стресса. Однако животное не убежало и просто испуганно осталось лежать возле машины.
Как успокоить животное во время обстрелов?
Домашние любимцы во время воздушных тревог и обстрелов переживают сильный стресс не менее, чем люди. Они могут дрожать, прятаться, отказываться от еды или демонстрировать нетипичное поведение из-за страха и громких звуков.
Зоозащитники из организации UAnimals советуют во время тревоги переводить животное в максимально тихое и безопасное место или брать его с собой в укрытие.
Чтобы помочь любимцу успокоиться, стоит:
- поддерживать с ним тактильный контакт,
- спокойно разговаривать
- не оставлять наедине.
Также рекомендуется иметь рядом любимые игрушки, вкусности, воду и плед, который поможет создать ощущение безопасности.
Специалисты отмечают, что животные хорошо чувствуют эмоциональное состояние хозяина, поэтому важно сохранять спокойствие и не паниковать. Если домашний любимец очень тяжело переносит взрывы и сирены, стоит проконсультироваться с ветеринаром относительно возможного применения успокаивающих препаратов.
Истории спасения животных во время войны
В Одессе спасатели достали из-под завалов дома домашнюю черепаху по имени Филипп. Животное провело под обломками почти неделю после российской атаки, пока его не нашли. Его хозяйка Тамара все это время не прекращала поисков и надеялась, что любимец выжил.
В Киеве после ночного российского удара удалось спасти собаку, которая оказалась под завалами разрушенного дома в Подольском районе. Животное провело под обломками около шести часов, прежде чем его смогли достать на поверхность.
Российский беспилотник "Герань-2" попал в пятиэтажку в городе Белозерское. Во время поисково-спасательных работ чрезвычайники наткнулись на четвероногого пострадавшего. Из-под обломков пятиэтажки достали живого котика, который провел там почти двое суток.