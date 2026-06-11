Об этом пишут BBC и ABC.

Актуально Искала приключений, а нашла нового друга: одесситка приютила собаку, которая присоединилась к ее путешествию

Как спасли пса?

В английском графстве Нортамберленд мужчина плавал на надувном каяке вместе со своим псом. Из-за сильного ветра немецкую овчарку Брюса унесло далеко в Северное море.

Мужчина пытался плыть за каяком, однако не смог его догнать, поэтому вернулся на сушу и обратился за помощью.

Вскоре береговая охрана начала поиски Брюса. К операции присоединилась туристическая лодка с двумя австралийцами на борту – Джимми Ридом и Аароном Форди, который имеет опыт содержания немецких овчарок.

Рид примерно рассчитал возможный маршрут дрейфа каяка, и команде удалось обнаружить животное где-то в четырех километрах от побережья у островов Фарне.

Во время попытки поднять собаку на борт страховочная шлейка соскользнула, и Брюс снова оказался в воде. Аарон Форди смог схватить его, но сам едва не упал за борт, и его фактически удержали на лодке только совместными усилиями.

Спасение овчарки: смотрите видео

Собака провела в холодной воде около двух часов при температуре примерно 8 градусов и сильно переохладилась, после чего ее завернули в полотенца и начали согревать.

Джимми Рид отметил, что имеет большой опыт поисково-спасательных операций, однако эта ситуация стала для него уникальной.

Я впервые пережил нечто подобное. (Брюс, – 24 Канал) выглядел старой собакой, и то, что мы вернули его на борт, было просто чудом,

– прокомментировал он.

Напомним и о еще одной трогательной истории спасения. Во время очередного российского обстрела Киева оленя, в поисках защиты от взрывов, спряталось под припаркованным автомобилем и самостоятельно выбраться уже не смог.

На помощь животному пришли неравнодушные киевляне. Они осторожно подняли авто с помощью домкрата и освободили оленя. После спасения судьбой животного заинтересовались зоозащитники, поскольку сначала было неизвестно, куда она исчезла и нуждается ли в ветеринарной помощи. Впоследствии Ксения Шепеленко сообщила, что оленя удалось найти и передать под наблюдение специалистов.