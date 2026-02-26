Дикі тварини масово з’являються у містах України: зоологи здивували поясненням

В Україні фіксують усе частіші випадки появи дикої фауни в межах населених пунктів. Це пов’язано зі зміною поведінки тварин через відсутність полювання в умовах війни, що суттєво зменшило їхній страх перед людьми.

Про це у коментарі "Главкому" розповів кандидат біологічних наук, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Смаголь.

Чому дикі тварини дедалі частіше з'являються у містах?

В Україні останніми роками експерти все частіше фіксують появу диких тварин у межах міст та поблизу житлових районів.

Зокрема, лосів бачили в центральних районах Києва – на Оболоні, біля метро "Чернігівська" та навіть на Південному мосту, попри повну відсутність лісових масивів поруч.

Зоолог Віталій Смаголь, пояснює таку поведінку тварин змінами у навколишньому середовищі.

Дикі тварини відчули себе значно безпечніше. Тому, звісно, зміни відбулися – по-перше, їх стало більше. По-друге, вони втратили страх перед людьми. Змінилися стереотипи поведінки – тварини почали виходити в міста і більше не бояться людей,

– каже фахівець.

Експерт уточнює, що заборона полювання в Україні вже третій рік поспіль через повномасштабну війну значною мірою вплинула на ситуацію з популяціями диких тварин. Через це їхня чисельність зростає, а поведінка змінюється – у пошуках їжі та безпечного середовища тварини все частіше наближаються до людських осель.

Чи становлять вони небезпеку для людей?

Хоча побачення дикої тварини поруч із домом може виглядати неймовірно, такі випадки несуть серйозні ризики. Дикі звірі можуть бути непередбачуваними, вони можуть захищати територію або своїх малят і проявляти агресію, якщо відчують загрозу.

Крім того, контакт із дикими тваринами – особливо тими, що втратили страх перед людьми – може становити ризик передачі інфекцій.

Зокрема, сказ – небезпечна вірусна хвороба, яка може передаватися через укуси чи слину від тварин, і щороку тисячі людей звертаються до медиків після можливого контакту з інфікованими тваринами.

Наприклад, як зазначає національний координатор Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Олександр Рєвнівцев, лисиці часто виходять у місто і можуть заражати сказом безпритульних собак і котів, яких через війну теж побільшало.

Так само стало більше контактів безпритульних тварин з людьми, які намагаються їх рятувати.

У разі укусу дикої або безпритульної тварини необхідно негайно звертатися по медичну допомогу, промити рану та розпочати курс профілактичних щеплень.

Як поводитися під час зустрічі з дикими тваринами?

Експерти радять не підгодовувати та не підходити до диких тварин, оскільки це небезпечно і може призвести до конфліктів під час несподіваної зустрічі. Вони рекомендують:

не провокувати тварин,

не наближатися,

не годувати їх, аби уникнути ризиків для обох сторін.

А цьогорічні спостереження наших прикордонників ще раз доводять: дикі мешканці лісів та полів не лише не бояться людської присутності, а й активно використовують ці території для пересування та пошуку їжі.