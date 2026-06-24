Просто посеред дороги: водій маршрутки зупинився, щоб нагодувати безпритульну собаку

Готовність у найважчі моменти простягнути руку й допомогти безпритульній тваринці не може не викликати захоплення. Вчинок водія громадського транспорту розчулив не лише пасажирів, а й багатьох користувачів мережі.

Зворушливим відео поділилися на сторінці olya.muravko у Threads.

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Як водій нагодував собаку?

Випадок стався 15 червня у Києві, коли українську столицю масовано атакували війська країни-агресоки. Кияни ж, попри все, після безсонної ночі, взялися за свої буденні справи.

Проте один із випадків у громадському транспорті подарував крихітку надії в їхні серця. На одному з маршрутів водій зупинився посеред дороги, вийшов, щоб просто нагодувати бродячу собаку.

Чоловік дав тваринці їсти, після чого повернувся за кермо – собака ж залишилася вдячно наминати корм за обидві щоки. Саме цей момент зафіксували на відео.

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У коментарях користувачі поділилися схожими історіями. Одна з пасажирок розповіла, як провідник щоранку підгодовує безпритульних собак на станції, і ті вже знають його та одразу прибігають.

Інша згадала водія трамвая, який спеціально зупиняється, щоб нагодувати котів. Ще одна користувачка пригадала, як водійка трамвая зупинила рух, щоб перенести їжачка з колії у безпечне місце.

Нагадаємо також ще одну історію. У США врятували кошеня, яке випадково подолало понад 160 кілометрів, сховавшись у решітці радіатора автомобіля. Маленький пухнастик заліз під машину під час зупинки водія в містечку Брізвуд і непомітно проїхав із ним до Пенсильванії. Лише пізніше господар авто почув нявкання з-під капота.

На місце викликали рятувальників, які успішно дістали кошеня. На щастя, тваринка не постраждала. Наразі мандрівник, якого назвали Брізі на честь містечка, де почалася його пригода, перебуває під опікою небайдужої сусідки водія.