Трогательным видео поделились на странице olya.muravko в Threads.

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Как водитель накормил собаку?

Инцидент произошел 15 июня в Киеве, когда украинскую столицу массированно атаковали войска страны-агрессора. Киевляне же, несмотря ни на что, после бессонной ночи, взялись за свои повседневные дела.

Однако один из случаев в общественном транспорте подарил им крошечную искру надежды. На одном из маршрутов водитель остановился посреди дороги, вышел, чтобы просто покормить бродячую собаку.

Мужчина накормил животное, после чего вернулся за руль — собака же с благодарностью продолжала уплетать корм, набивая обе щеки. Именно этот момент запечатлели на видео.

Водитель маршрутки остановился, чтобы покормить собаку: смотрите видео

В комментариях пользователи поделились похожими историями. Одна из пассажирок рассказала, как кондуктор каждое утро подкармливает бездомных собак на станции, и те уже знают его и сразу подбегают.

Другая вспомнила водителя трамвая, который специально останавливается, чтобы покормить кошек. Еще одна пользовательница вспомнила, как водительница трамвая остановила движение, чтобы перенести ежика с рельсов в безопасное место.

Напомним также ещё одну историю. В США спасли котенка, который случайно преодолел более 160 километров, спрятавшись в решётке радиатора автомобиля. Маленький пушистик залез под машину, когда водитель остановился в городке Бризвуд, и незаметно доехал с ним до Пенсильвании. Только позже владелец автомобиля услышал мяуканье из-под капота.

На место вызвали спасателей, которые успешно достали котенка. К счастью, животное не пострадало. Сейчас путешественник, которого назвали Бризи в честь городка, где началось его приключение, находится под опекой неравнодушной соседки водителя.