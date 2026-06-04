Як можуть змінитися правила утримання домашніх тварин, якщо Україна вступить до ЄС

Вступ України до Європейського Союзу може вплинути не лише на економіку чи законодавство, а й на правила утримання домашніх тварин. Там уже формують єдині стандарти щодо добробуту собак і котів, їхньої реєстрації, розведення та продажу.

Частина цих норм у майбутньому може стати обов'язковою і для України. Про це пише Euro News.

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Як можуть змінитися правила для власників тварин?

Європейський Союз останніми роками активно посилює вимоги щодо захисту домашніх тварин.

У 2025 році Європейський парламент та Рада ЄС погодили перші загальноєвропейські правила щодо добробуту, ідентифікації та простежуваності собак і котів. Вони покликані боротися з нелегальним розведенням, контрабандою тварин та недобросовісним продажем через інтернет.

Однією з найпомітніших змін може стати обов'язкове чипування та реєстрація домашніх тварин у національних базах даних. У країнах Європейського Союзу дедалі більше уваги приділяють створенню систем, які дозволяють швидко встановити власника загубленої тварини, відстежити її походження та історію вакцинації.

Саме такі механізми Євросоюз вважає одним із ключових інструментів боротьби з нелегальним ринком тварин.

Крім того, можуть бути запроваджені жорсткіші вимоги до розплідників, притулків та осіб, які займаються розведенням собак і котів. Європейські правила передбачають мінімальні стандарти утримання, догляду, поводження з тваринами та навіть вимоги до кваліфікації людей, які працюють із ними.

Окрема увага приділяється онлайн-продажу тварин. У ЄС планують посилити контроль за оголошеннями в інтернеті та зобов'язати продавців підтверджувати походження тварин. Це має зменшити кількість випадків незаконного розведення та продажу тварин із підробленими документами.

Також можуть змінитися правила транспортування домашніх улюбленців між країнами. Власникам, ймовірно, доведеться уважніше стежити за документами, вакцинацією та реєстрацією тварин відповідно до єдиних європейських стандартів. Подібні механізми вже діють у багатьох країнах ЄС через систему паспортів для домашніх тварин.

Як в Україні нещодавно оновили правила утримання тварин?

В Україні почали діяти нові правила утримання домашніх тварин, які передбачають обов'язкову ідентифікацію улюбленців та оформлення ветеринарних паспортів нового зразка.

Нововведення спрямовані на покращення контролю за здоров'ям тварин, посилення їхнього захисту та наближення українського законодавства до європейських стандартів. Власникам собак і котів варто ознайомитися з новими вимогами, адже за їх порушення передбачена адміністративна відповідальність.

Згідно з новими правилами, домашні тварини повинні пройти процедуру ідентифікації, зокрема шляхом мікрочипування. Також власники мають оформити ветеринарний паспорт, у якому фіксуватимуться основні відомості про тварину та її господаря.

У документі повинні міститися:

дані про власника;

кличка, вид, порода, стать та вік тварини;

інформація про вакцинацію;

відомості про лікування та стан здоров'я;

результати ветеринарних оглядів.

Крім того, нові правила посилюють вимоги до утримання домашніх улюбленців. Законодавство передбачає суворіші норми щодо догляду за тваринами, забороняє жорстоке поводження та посилює контроль за використанням ветеринарних препаратів.

Окрему увагу приділено профілактиці захворювань та системі раннього виявлення інфекцій. Очікується, що це допоможе ефективніше реагувати на спалахи небезпечних хвороб та підвищить рівень біобезпеки в країні.

За недотримання встановлених вимог власникам можуть загрожувати штрафи. Розмір адміністративного стягнення залежатиме від характеру порушення та обставин справи.

Чому новий закон про домашніх тварин є таким важливим?

Ухвалення нового закону щодо захисту та утримання тварин називають важливим кроком на шляху до європейських стандартів поводження з домашніми улюбленцями.

Ініціаторкою законопроєкту стала Юлія Овчиннікова, яка наголосила, що документ розробляли спільно із зоозахисними організаціями та експертами. Закон покликаний завершити імплементацію Європейська конвенція про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала ще у 2013 році.

Необхідність оновлення правил стала особливо очевидною після початку повномасштабної війни, коли тисячі тварин залишилися без господарів або опинилися в зоні бойових дій. За словами депутатки, під час війни Україна продемонструвала світові готовність рятувати кожне життя, а новий закон закріплює цей підхід на державному рівні.

Водночас для міжнародних партнерів документ має стати підтвердженням того, що Україна не лише декларує європейські цінності, а й послідовно впроваджує їх у повсякденне життя громад.