Літня спека небезпечна для собак: що потрібно знати перед прогулянкою

Спекотна погода може бути небезпечною не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. Через особливості терморегуляції собаки значно гірше переносять високі температури та ризикують отримати тепловий удар.

Саме тому влітку власникам варто переглянути звичний графік прогулянок і дотримуватися рекомендацій ветеринарів. Про це пише RSPCA.

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Що треба знати перед прогулянкою влітку?

Під час літньої спеки організм собаки працює в умовах підвищеного навантаження. На відміну від людей, тварини майже не пітніють і охолоджуються переважно через дихання, тому перегрів може настати значно швидше, ніж здається власнику.

Ветеринари рекомендують переносити тривалі прогулянки на ранкові та вечірні години. Найкраще виходити на вулицю до 9:00 ранку або після заходу сонця, коли температура повітря та поверхонь стає нижчою.

Особливу небезпеку становить розпечений асфальт. Якщо покриття занадто гаряче для людської долоні протягом кількох секунд, воно може обпалити подушечки лап собаки. Через це експерти радять обирати маршрути в затінку, парки, ґрунтові доріжки або газони.

Під час прогулянки улюбленець повинен мати постійний доступ до питної води. Для цього власникам рекомендують брати із собою пляшку та спеціальну дорожню поїлку.

Фахівці також радять уникати інтенсивних фізичних навантажень у найспекотніші години дня. Біг, активні ігри або тренування під палючим сонцем можуть призвести до швидкого виснаження та перегріву організму.

Особливо вразливими до спеки є цуценята, літні собаки, тварини із зайвою вагою та брахіцефальні породи, зокрема мопси, французькі бульдоги та боксери. Через особливу будову дихальних шляхів вони гірше охолоджуються і потребують додаткової уваги влітку.

Як уберегти собаку від спеки?

Як зазначає The Spruse Pets, увагу слід приділяти забезпеченню тварини водою – вона має бути у вільному доступі як вдома, так і під час прогулянок.

Важливим правилом є заборона залишати собак у зачинених автомобілях, навіть на короткий час, оскільки температура в салоні стрімко зростає до небезпечного рівня. Крім того, варто перевіряти температуру асфальту, адже гаряче покриття може спричинити опіки лап.

Фахівці рекомендують забезпечувати тваринам доступ до тіні та прохолодних приміщень, особливо у спекотні дні. Водночас не варто повністю вистригати шерсть, оскільки вона виконує функцію природної терморегуляції та захищає шкіру від сонця.

Під час прогулянок слід уважно спостерігати за поведінкою собаки. Ознаками перегріву можуть бути сильна задишка, млявість, відмова від руху або втрата координації. У разі появи таких симптомів тварину необхідно негайно перемістити в тінь і звернутися до ветеринара.

Ветеринари також радять захищати тварин від сонячних опіків, особливо у собак зі світлою шерстю або відкритими ділянками шкіри. У деяких випадках можна використовувати спеціальні сонцезахисні засоби, рекомендовані для тварин.