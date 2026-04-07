Від породи залишилась тільки назва: як виглядає мокрий шпіц
- Мокрий шпіц виглядає значно меншим і менш пухнастим, ніж зазвичай, що здивувало багатьох користувачів.
- Загалом же ці чотирилапі мають густу, довгу шерсть і походять із суворих кліматичних регіонів.
Зазвичай померанські шпіци вражають нас своєю довгою й пухнастою шерстю, завдяки якій вони й самі здаються пухкенькими й кругленькими. Втім, зовнішній вигляд часто може бути оманливим.
Кумедними історіями з догляду за песиками активно діляться в мережі. Зокрема, на сторінці кінолога-заводчика Mydoglang в TikTok, показали, наскільки змінився чотирилапий після водних процедур.
Як виглядає шпіц після купання?
Вода зняла всі ілюзії щодо вигляду пухнастика, хоча від пухнастості вже майже нічого й не залишилося. Ролик показує, наскільки іншим став пес, коли намокла його шерсть.
Чотирилапий став нібито значно меншим і вже, здається, не почувається таким захищеним і впевненим.
Користувачі в коментарях милуються песиком і закидають його компліментами. Багато з них просто не очікували такого побачити. За словами коментаторів, собака хоч і мокрий, але все одно дуже гарний. Хтось навіть порівняв шпіца із зефіром без форми.
Інші через свою симпатію до породи просувають думку, що шпіци – найкращі серед собак. А частина користувачів і собі поділилася світлинами улюбленців після купання.
Чим унікальна порода шпіців?
Фахівці з The Spruce Pets розповіли, що собаки цієї породи мають характерні зовнішні ознаки: густу, довгу й пухнасту шерсть, загострені вуха та морду. Здебільшого вони походять із регіонів із суворим кліматом, зокрема, Скандинавії та Північної Америки.
Цікаво! Під назвою "шпіци" мається на увазі не одна конкретна порода, а ціла група собак, яких об’єднують спільні риси. Сам термін "spitz" з німецької перекладається як «загострений».
Їхня шерсть добре утримує тепло, допомагаючи виживати в холоді, і часто має світле, інколи біле забарвлення. Шпіци мають подвійний шерстяний покрив і сильно линяють. Багато з них повністю скидають підшерсток один або два рази на рік, проте втрата шерсті триває й між цими періодами.
Щоб зменшити кількість шерсті в домі, рекомендується регулярно використовувати спеціальні інструменти для вичісування або звертатися до грумера для процедури видалення підшерстка.
Що ще відомо про різні породи собак?
Хаскі, яких спочатку вивели як їздових собак для життя в суворих арктичних умовах, мають шерсть, ідеально пристосовану до холоду. Їхній подвійний покрив складається з щільного підшерстка, що зберігає тепло, та довшого зовнішнього шару, який відштовхує вологу й захищає від несприятливої погоди.
Тибетський мастиф, один з найбільших серед собак, може важити понад 45 кілограмів. Втім, попри свої розміри, представники цієї породи за належного виховання вирізняються спокійною поведінкою, ввічливістю та доброзичливістю.
До речі, в Україні деякі породи собак вважаються потенційно небезпечними, тому їхні власники зобов'язані вигулювати тварин виключно на повідці та в наморднику. У разі порушення цих правил передбачено штрафні санкції.