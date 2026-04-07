Від породи залишилась тільки назва: як виглядає мокрий шпіц

Зазвичай померанські шпіци вражають нас своєю довгою й пухнастою шерстю, завдяки якій вони й самі здаються пухкенькими й кругленькими. Втім, зовнішній вигляд часто може бути оманливим.

Кумедними історіями з догляду за песиками активно діляться в мережі. Зокрема, на сторінці кінолога-заводчика Mydoglang в TikTok, показали, наскільки змінився чотирилапий після водних процедур.

Як виглядає шпіц після купання?

Вода зняла всі ілюзії щодо вигляду пухнастика, хоча від пухнастості вже майже нічого й не залишилося. Ролик показує, наскільки іншим став пес, коли намокла його шерсть.

Чотирилапий став нібито значно меншим і вже, здається, не почувається таким захищеним і впевненим.

Користувачі в коментарях милуються песиком і закидають його компліментами. Багато з них просто не очікували такого побачити. За словами коментаторів, собака хоч і мокрий, але все одно дуже гарний. Хтось навіть порівняв шпіца із зефіром без форми.

Інші через свою симпатію до породи просувають думку, що шпіци – найкращі серед собак. А частина користувачів і собі поділилася світлинами улюбленців після купання.

Чим унікальна порода шпіців?

Фахівці з The Spruce Pets розповіли, що собаки цієї породи мають характерні зовнішні ознаки: густу, довгу й пухнасту шерсть, загострені вуха та морду. Здебільшого вони походять із регіонів із суворим кліматом, зокрема, Скандинавії та Північної Америки.

Цікаво! Під назвою "шпіци" мається на увазі не одна конкретна порода, а ціла група собак, яких об’єднують спільні риси. Сам термін "spitz" з німецької перекладається як «загострений».

Їхня шерсть добре утримує тепло, допомагаючи виживати в холоді, і часто має світле, інколи біле забарвлення. Шпіци мають подвійний шерстяний покрив і сильно линяють. Багато з них повністю скидають підшерсток один або два рази на рік, проте втрата шерсті триває й між цими періодами.

Щоб зменшити кількість шерсті в домі, рекомендується регулярно використовувати спеціальні інструменти для вичісування або звертатися до грумера для процедури видалення підшерстка.

