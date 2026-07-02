Ви будете здивовані: три породи собак, які майже не гавкають

Багато майбутніх власників собак шукають породу, яка не створюватиме зайвого шуму вдома чи у квартирі. Хоча абсолютно "мовчазних" песиків не існує, кінологи зазначають, що деякі значно рідше гавкають.

Водночас поведінка домашнього улюбленця залежить не лише від генетики, а й від виховання, соціалізації та умов утримання. Про це пише Martha Stewart.

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Які собаки гавкають найрідше?

Басенджі

Басенджі часто називають найбільш "мовчазною" породою у світі. Насправді ці собаки не є німими, однак через особливу будову гортані вони майже не видають звичного гавкоту.

Замість цього басенджі можуть видавати характерні звуки, які нагадують спів або йодль. Саме ця особливість зробила породу відомою серед любителів собак.

Попри спокійний характер, басенджі дуже активні, кмітливі та незалежні. Вони потребують достатньої кількості фізичних навантажень і розумової стимуляції.

Басенджі / Фото "Канва"

Акіта

Акіта також входить до переліку порід, які гавкають досить рідко. Це врівноважені, стримані та впевнені у собі собаки, які зазвичай подають голос лише тоді, коли справді бачать причину.

Акіта / Фото "Канва"

Водночас акіти мають сильний охоронний інстинкт і дуже віддані своїй родині. Кінологи зазначають, що вони потребують ранньої соціалізації та послідовного виховання, щоб спокійно реагувати на незнайомців.

Австралійський пастуший собака

Австралійський пастуший собака належить до порід, які не схильні до безпричинного гавкоту. За словами кінологів, ці собаки від природи врівноважені, дуже віддані своїй родині та зазвичай подають голос лише тоді, коли дійсно бачать у цьому потребу.

Водночас вони мають високий рівень енергії, тому найкраще почуваються в активних родинах, де отримують достатньо фізичних навантажень і можуть багато часу проводити на свіжому повітрі.

Австралійський пастуший собака / Фото "Канва"

Від чого ще залежить гавкіт?

Кінологи наголошують, що навіть представники найтихіших порід можуть почати часто гавкати через нудьгу, самотність, недостатню фізичну активність, страх або стрес.

Саме тому майбутнім власникам варто звертати увагу не лише на особливості породи, а й на можливість приділяти собаці достатньо часу. Регулярні прогулянки, навчання, спілкування з людиною та правильне виховання значно більше впливають на поведінку тварини, ніж сама порода.

Якщо собака раптово почав гавкати значно частіше, ніж зазвичай, ветеринари радять звернути увагу на його самопочуття. Іноді така поведінка може бути ознакою болю, тривоги або інших проблем зі здоров'ям.