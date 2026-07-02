В то же время поведение домашнего питомца зависит не только от генетики, но и от воспитания, социализации и условий содержания. Об этом пишет Марта Стюарт.

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Какие собаки лают реже всего?

Басенджи

Басенджи часто называют самой "молчаливой" породой в мире. На самом деле эти собаки не немые, однако из-за особого строения гортани они почти не издают привычного лая.

Вместо этого басенджи могут издавать характерные звуки, напоминающие пение или йодль. Именно эта особенность сделала породу известной среди любителей собак.

Несмотря на спокойный характер, басенджи очень активны, сообразительны и независимы. Им требуется достаточное количество физических нагрузок и умственной стимуляции.

Басенджи / Фото "Канва"

Акита

Акита также входит в список пород, которые лают довольно редко. Это уравновешенные, сдержанные и уверенные в себе собаки, которые обычно дают о себе знать только тогда, когда действительно видят в этом причину.

Акита / Фото "Канва"

В то же время акиты обладают сильным охранным инстинктом и очень преданны своей семье. Кинологи отмечают, что им необходима ранняя социализация и последовательное воспитание, чтобы спокойно реагировать на незнакомцев.

Австралийская пастушья собака

Австралийская пастушья собака относится к породам, которые не склонны к беспричинному лаю. По словам кинологов, эти собаки от природы уравновешенны, очень преданны своей семье и обычно лают только тогда, когда действительно видят в этом необходимость.

В то же время они обладают высоким уровнем энергии, поэтому лучше всего чувствуют себя в активных семьях, где получают достаточно физических нагрузок и могут много времени проводить на свежем воздухе.

Австралийская пастушья собака / Фото "Канва"

От чего еще зависит лай?

Кинологи отмечают, что даже представители самых тихих пород могут начать часто лаять из-за скуки, одиночества, недостаточной физической активности, страха или стресса.

Именно поэтому будущим владельцам стоит обращать внимание не только на особенности породы, но и на возможность уделять собаке достаточно времени. Регулярные прогулки, дрессировка, общение с человеком и правильное воспитание гораздо сильнее влияют на поведение животного, чем сама порода.

Если собака внезапно начала лаять значительно чаще, чем обычно, ветеринары советуют обратить внимание на ее самочувствие. Иногда такое поведение может быть признаком боли, тревоги или других проблем со здоровьем.